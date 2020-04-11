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Лето будет засушливым? Народные приметы на неделю с 13 по 19 апреля

11.04.2020 19:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

13 апреля – Ипатий Чудотворец. Люди молились ему о здоровье, рассказали в программе «Плюс-минус». Наблюдали и за природой. Ясная и безветренная погода были предвестником дождя. А если по земле стелется туман – лето будет засушливым.

Будет всё: и плюс, и минус, и мокрый снег с грозой. Синоптики рассказали о погоде на неделю

14 апреля – день Марьи. Приметы гласят: если ночью на небе звёзд не видно – жди потепления.

16 апреля – день Никиты. Крестьяне говорили, именно в это время просыпался водяной. Потому без надобности старались не выходить на реку и откладывали рыбалку. и старались не выходить на реку. Если пойдёт идёт дождь – весна будет затяжной.

Лето будет засушливым? Народные приметы на неделю с 13 по 19 апреля

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13 апреля – Ипатий Чудотворец. Люди молились ему о здоровье, рассказали в программе «Плюс-минус». Наблюдали и за природой. Ясная и безветренная погода были...
 
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