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Лето будет засушливым? Народные приметы на неделю с 13 по 19 апреля
Источник материала: СТВ
13 апреля – Ипатий Чудотворец. Люди молились ему о здоровье, рассказали в программе
14 апреля – день Марьи. Приметы гласят: если ночью на небе звёзд не видно – жди потепления.
16 апреля – день Никиты. Крестьяне говорили, именно в это время просыпался водяной. Потому без надобности старались не выходить на реку и откладывали рыбалку. и старались не выходить на реку. Если пойдёт идёт дождь – весна будет затяжной.
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13 апреля – Ипатий Чудотворец. Люди молились ему о здоровье, рассказали в программе «Плюс-минус». Наблюдали и за природой. Ясная и безветренная погода были...
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