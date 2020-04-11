Источник материала: ОНТ

Определены даты чемпионата мира по лёгкой атлетике, который пройдёт в США в 2021 году.

Соревнования стартуют 15 июля и продлятся десять дней. Чемпионат мира должен был состояться в следующем году, но из-за переноса Олимпийских игр в Токио сроки сместили. Предыдущий мировой форум прошёл в КАтаре. Белорусские легкоатлеты медалей завоевать не смогли.

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