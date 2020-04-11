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Команда Лукашенко в 11-й раз выиграла любительский турнир по хоккею
Источник материала: Tut.by
Команда президента Беларуси в 11-й раз в истории выиграла любительский хоккейный турнир на призы
В финальной серии команда Александра Лукашенко дважды выиграла у сборной Минской области — 7:3 и 8:4.
Лучшим бомбардиром турнира стал бывший хоккеист сборной Беларуси, второе место занял сын президента Николай Лукашенко, третье — тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский.
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Команда президента Беларуси в 11-й раз в истории выиграла любительский хоккейный турнир на призы Президентского спортивного клуба.
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