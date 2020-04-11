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108 минут изменили жизнь человечества... В Бресте показательно запускали модели ракет

11.04.2020 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Каждый год 12 апреля всех нас переполняют чувства радости и гордости. Причина проста: ровно 59 лет назад Юрий Алексеевич Гагарин на ракете «Восток» первым покорил космическое пространство, и это достижение вывело Советский Союз в лидеры по освоению космоса. Сегодня эта дата известна как Всемирный день авиации и космонавтики!

108 минут изменили жизнь человечества... В Бресте показательно запускали модели ракет

Ежегодно этот день сопровождается яркими мероприятиями, выставками и конкурсами.

108 минут изменили жизнь человечества... В Бресте показательно запускали модели ракет 108 минут изменили жизнь человечества... В Бресте показательно запускали модели ракет

По уже устоявшейся традиции, учащиеся объединения по интересам «Техническое моделирование» государственного учреждения образования «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи», в честь Дня космонавтики, провели показательные выступления по запуску моделей ракет, под руководством педагога дополнительного образования Покиньбороды Дмитрия Григорьевича. Часть учащихся наблюдали за запусками моделей ракет по прямой видеоконференции, организованной педагогом с помощью мессенджера в групповом чате.

108 минут изменили жизнь человечества... В Бресте показательно запускали модели ракет

Мы говорим: «СПАСИБО!» всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной!

108 минут изменили жизнь человечества... В Бресте показательно запускали модели ракет 108 минут изменили жизнь человечества... В Бресте показательно запускали модели ракет

Поздравляет всех с праздником! С Днем космонавтики!

108 минут изменили жизнь человечества... В Бресте показательно запускали модели ракет

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  Каждый год 12 апреля всех нас переполняют чувства радости и гордости. Причина проста: ровно 59 лет назад Юрий Алексеевич Гагарин на ракете «Восток» первым покорил...
 
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