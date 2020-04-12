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Валерий Исаев: сегодня, завтра, через месяц или год "Борисов-Арена" будет названа именем Капского

12.04.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский футбольный агент Валерий Исаев рассказал о процессе переименования "Борисов-Арены" в честь Анатолия Капского — первого председателя правления ФК БАТЭ.





- Насколько мне известно, проблема решается теми же людьми, к которым обращался клуб, к которым обращался и я через флешмоб. Вопрос решается в Борисове местными чиновниками.

Мне кажется, что рано или поздно все решится так, как этого хотят футбольные болельщики нашей страны.

- То есть нужно решение чиновников, чтобы "Борисов-Арены" назвали в честь кого-то?

- Получилось, что вопрос настолько глобальный. Мы только можем догадываться, почему это так. Но я уверен, что сегодня, завтра, через месяц или год этот вопрос решится. Стадион будет назван именем Анатолия Анатольевича Капского только по одной причине: этот человек принимал непосредственное участие в становлении БАТЭ, он поддерживал белорусский футбол.

Капский очень любил Беларусь. Капский всегда поддерживал президента нашей страны. Капский всегда относился к белорусскому футболу с любовью. Считаю, что "Борисов-Арена" должна называться его именем, — сказал Исаев в эфире телеканала "Беларусь 1" в программе "Макаёнка, 9".
 
 
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Белорусский футбольный агент Валерий Исаев рассказал о процессе переименования "Борисов-Арены" в честь Анатолия Капского — первого председателя правления ФК...
 
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