ЕАЭС вводит запрет на вывоз некоторых видов продовольствия, включая рис, гречку, лук, рожь

Это решение было принято коллегией ЕЭК 31 марта 2020 года и будет действовать до 30 июня 2020 года.





Как сообщалось, под ограничение подпадают репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника.





"Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки", - сообщала комиссия.





В частности, на необходимости ограничения экспорта подсолнечника настаивали представители масложировой отрасли России. Накануне введения запрета многие экспортеры жаловались на то, что Россельхознадзор прекратил выдавать фитосанитарные сертификаты на уже законтрактованный и погруженный на суда подсолнечник. В частности, с такой проблемой столкнулись экспортеры Краснодарского и Алтайского краев, Ростовской, Волгоградской и Орловской областей. "Невыездными" оказались до 30 тыс. тонн подсолнечника. Проблема была частично решена буквально накануне, 10 апреля, когда ряд компаний получили сертификаты на экспорт подсолнечника.





Как считают эксперты продовольственного рынка, список запрещенной к вывозу продукции во многом продиктован особенностями национальных кухонь стран Союза. В частности, мука грубого помола, которая теперь также запрещена к вывозу за пределы ЕАЭС, используется для выпечки армянского лаваша.





В Казахстане обеспокоены резко возросшим экспортом репы - и для того, чтобы не допустить ажиотажный спрос на нее, решили включить этот корнеплод в ограничительный перечень.





Как сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в комитете госдоходов министерства финансов, в 2019 году экспорт репы составил 284 тонны против 163 тонн в 2018 году. Существенно вырос и импорт - с 2,4 тыс. тонн (на $400 тыс.) в 2018 году до 17,2 тыс. тонн (на $2,7 млн) в 2019 году. Основным поставщиком является Узбекистан.