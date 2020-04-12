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В Технопарке ГрГУ имени Янки Купалы приступили к изготовлению защитных экранов с помощью технологий лазерной резки

12.04.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Технопарке ГрГУ имени Янки Купалы приступили к изготовлению защитных экранов с помощью технологий лазерной резки

В час в Технопарке Купаловского университета изготавливают около 100 средств индивидуальной защиты из высококачественного белорусского пластика

Отдельно – щит и механизм крепления, после чего – процесс ручной сборки. Заинтересованы в таких экранах представители сферы торговли и услуг.

В Технопарке ГрГУ имени Янки Купалы приступили к изготовлению защитных экранов с помощью технологий лазерной резки

В тоже время в технопарке Гродненского государственного университета имени Янки Купалы налажено производство экранов с помощью 3D-печати, которые используются исключительно для того, чтобы помочь обеспечить медицинскую отрасль региона необходимыми защитными средствами.

Проректор по научной работе Юрий Романовский рассказал, что защитные экраны уже отправлены в районные больницы в Кореличи, Мосты, Щучин, Новогрудок.

В Технопарке ГрГУ имени Янки Купалы приступили к изготовлению защитных экранов с помощью технологий лазерной резки

– Сегодня мы говорим о том, что Технопарк активно развивается и становится площадкой для инновационного предпринимательства. Здесь есть то оборудование и инструменты, которые позволяют в течение нескольких дней прийти от идеи к реализации. Сегодня мы видим потребность в средствах индивидуальной защиты для сотрудников системы здравоохранения и всех, кто работает с людьми, — отметил проректор по научной работе ГрГУ имени Янки Купалы Юрий Романовский.

Он подчеркнул, что конструкция экранов удобна тем, что не просто является средством индивидуальной защиты, но и позволяет под него надеть очки и маску.

– В Технопарке на данный момент более 1200 заказов на поставку защитных экранов, передано уже более сотни.

В производстве защитных экранов сейчас задействованы сотрудники Технопарка, а также студенты Купаловского университета и учащиеся колледжей. Планируется, что в скором времени к процессу присоединятся и волонтеры университета.

В Технопарке ГрГУ имени Янки Купалы приступили к изготовлению защитных экранов с помощью технологий лазерной резки
В Технопарке ГрГУ имени Янки Купалы приступили к изготовлению защитных экранов с помощью технологий лазерной резки

Для Научно-технологического парка ГрГУ имени Янки Купалы это социальный проект: универсальные защитные экраны реализуются по себестоимости.

#новости Гродно #ГрГУ
grsu.by

 
Теги: Гродно
 
 
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