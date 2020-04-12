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Медикам - приготовиться: в Минске полные храмы людей
Источник материала: Партизан
у католиков - Пасха, у православных - Вербное воскресение. В Минске полные храмы людей.
В период эпидемии это означает только одно: медикам приготовиться. Потому что когда заболеют эти люди не будут торопиться к Богу, а будут надеяться на помощь врачей.
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Фото Sputnik и Catholik.by
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у католиков - Пасха, у православных - Вербное воскресение. В Минске полные храмы людей.
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