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Медикам - приготовиться: в Минске полные храмы людей

12.04.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

у католиков - Пасха, у православных - Вербное воскресение. В Минске полные храмы людей.
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В период эпидемии это означает только одно: медикам приготовиться. Потому что когда заболеют эти люди не будут торопиться к Богу, а будут надеяться на помощь врачей.
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Фото Sputnik и Catholik.by
 
Теги: Минск
 
 
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у католиков - Пасха, у православных - Вербное воскресение. В Минске полные храмы людей.
 
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