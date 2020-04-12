EPAM и iTechArt — в числе самых быстрорастущих компаний в Америке

Рейтинг был составлен аналитической платформой Statista. При определении самых быстрорастущих компаний учитывался рост выручки бизнесов за 2015 и 2018 годы.





Компания iTechArt расположилась в рейтинге на 240 позиции. По данным Financial Times, выручка за 2018 год составила 49 миллионов долларов и выросла по сравнению с 2015 годом более чем в три раза (2015 год — 14,5 миллиона долларов).





EPAM оказался на 418 месте. Выручка компании за 2018 год выросла по сравнению с 2015 годом в два раза и составила более 1,8 миллиарда долларов. Напомним, за прошлый год EPAM получил 2,3 миллиарда долларов выручки.



