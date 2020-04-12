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EPAM и iTechArt — в числе самых быстрорастущих компаний в Америке

12.04.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Financial Times опубликовала список 500 самых быстрорастущих компаний Америки. В рейтинге оказались две компании с белорусскими корнями — EPAM и iTechArt. Полный рейтинг (куда включат 1000 компаний) будет опубликован позже.

Рейтинг был составлен аналитической платформой Statista. При определении самых быстрорастущих компаний учитывался рост выручки бизнесов за 2015 и 2018 годы.

Компания iTechArt расположилась в рейтинге на 240 позиции. По данным Financial Times, выручка за 2018 год составила 49 миллионов долларов и выросла по сравнению с 2015 годом более чем в три раза (2015 год — 14,5 миллиона долларов).

EPAM оказался на 418 месте. Выручка компании за 2018 год выросла по сравнению с 2015 годом в два раза и составила более 1,8 миллиарда долларов. Напомним, за прошлый год EPAM получил 2,3 миллиарда долларов выручки.

Ранее Statista и Financial Times опубликовали рейтинг 1000 самых быстрорастущих компаний Европы по итогам 2019 года. Белорусско-британский разработчик и издатель мобильных игр Gismart занял в рейтинге 6 место. При этом в игровой индустрии Gismart стала самой быстрорастущей компанией. На 18 месте в рейтинге оказалась финтех-компания с офисом в Минске ID Finance. 
 
Теги: Минск
 
 
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Financial Times опубликовала список 500 самых быстрорастущих компаний Америки. В рейтинге оказались две компании с белорусскими корнями — EPAM и iTechArt. Полный рейтинг (куда...
 
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