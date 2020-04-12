Петр Ильич Климук - первый белорус в космосе

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Будущий белорусский космонавт №1 родился 10 июля 1942 года в селе Комаровка Брестского района во время нацистской оккупации.О своем раннем детстве сам Климук вспоминал так: «Я появился на свет в партизанском отряде в 1942 году. В начале войны немцы так быстро наступали, что отца не успели призвать в Красную Армию, и вся наша семья ушла в лес. Мама и две сестры нянчились со мной, во время бомбардировок все вместе прятались по окопам и блиндажам. Отец погиб на фронте в 44-м, уже Беларусь освобождали...»Долгое время оставшихся без отца детей в одиночку воспитывала мать Марфа Павловна. Жили практически впроголодь, пока в семье не появился отчим.В годы ученичества Климука, на окраине Комаровки совершил вынужденную посадку легендарный советский истребтель Миг-15. Поглазеть на это невиданное зрелище выбежала вся деревенская детвора, среди которой был и юный Петя Климук. Мальчика настолько поразил величественный вид самолета и вылезшего из кабины летчика, что он твердо решил для себя, что хочет связать свою судьбу с небом.Окончив в 1959 году школу, Климук поступает в летную школу в Кременчуге, после чего становится курсантом Черниговского высшего военного училища летчиков имени Ленинского комсомола. Здесь он с однокашниками узнает о полете Гагарина в космос.Как вспоминал сам Климук, по случаю такого события всех курсантов даже отпустили с занятий. Гагарин стал настоящим кумиром будущих летчиков. Можно себе представить, в каком восторге были молодые люди, когда осенью 1962 года он посетил их училище.Слушая рассказы Гагарина о космосе и своих полетах, Климук загорелся желанием стать космонавтом, однако на тот момент ему казалось, что мечта эта несбыточная.Однажды, уже после того, как Климук окончил училище с красным дипломом и только начал нести службу в 57-м гвардейском Краснознаменном истребительном полку, в его часть нагрянула некая комиссия для отбора офицеров, которым предстояло взяться за освоение новой сверхсекретной техники.Позже выяснилось, что на самом деле члены комиссии отбирали кандидатов в космонавты.Климук успешно прошел медкомиссию и в октябре 1965 года прибыл в Звездный городок, где был зачислен в отряд советских космонавтов.Здесь, в ЦПК (Центре подготовки космонавтов), Климук опять встречает Гагарина, который на тот момент занимал там должность заместителя начальника.Впоследствии Петр Ильич часто любил вспоминать о теплых приятельских отношениях, завязавшихся между ним и первым космонавтом Земли: «Он всюду был с нами: прыгал с парашютом, проходил тесты на выживание в барокамере или при гидроиспытаниях... Душевный был человек. Мы хорошо знали друг друга». Гагарин даже побывал на его свадьбе.Не стоит, однако, думать, что дружба с Гагариным давала Климуку какие-либо льготы. Прежде чем стать настоящим космонавтом, ему пришлось пройти изнурительную и тяжелую подготовку длиной в целых восемь лет.За это время Петру Ильичу пришлось испытать на себе невыносимые нагрузки в предельных для человека условиях в барокамере, термокамере, сурдокамере, на центрифуге и других специальных устройствах. Кроме того будущий космонавт обязан был разбираться в технике и освоить медицину, астрономию, геофизику и друге науки.Всего же для того, чтобы успешно завершить свое обучение, необходимо было сдать около сотни различных экзаменов. Климук с честью справился с этим и прошел общий курс общекосмической подготовки и подготовки к полетам на кораблях типа «Союз».Однако первый его космический полет оказался, по словам самого Климука, «внеплановым».Дело в том, что Климук долгое время тренировался в составе второго экипажа и должен был отправиться в полет лишь в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств. Именно поэтому, когда за неделю до предполагаемого старта Климуку и его бортинженеру Валентину Лебедеву объявили на Госкомиссии, что полетят они, оба молодых космонавта были несколько обескуражены.Хотя, по большому счету, они это заслужили, поскольку на комплексной тренировке и на экзаменах показали намного более высокие результаты, чем основной экипаж.Это был первый случай в истории советской космонавтики, когда экипаж получил право на полет не по установленной сверху очередности, а благодаря своим знаниям и навыкам.Одно из величайших событий в белорусской истории случилось 18 декабря 1973 года.В этот день командир космического корабля «Союз—13» Петр Ильич Климук стал первым белорусом, которому посчастливилось отправиться в путешествие к звездам.Экипаж под руководством нашего земляка пробыл на околоземной орбите 7 суток 20 часов 55 минут и 35 секунд. За это время космонавты успели полностью выполнить разработанную Бюраканской обсерваторией программу восьмисуточного полета, которая предусматривала проведение «полевых испытаний» новейшей системы телескопов «Орион-2». Планировалось, что экипаж сможет получить фотографии звезд, которые до этого никто не получал.В итоге результат превзошел все ожидания ученых, а Климуку было присвоено почетное звание Героя Советского Союза и звание подполковника.В родной Беларуси ему был оказан невиданный здесь доселе прием. Сейчас уже мало кто помнит, но в то время Климук пользовался среди белорусов почти такой же популярностью, как и Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Петр Машеров.Подобно тому, как в свое время Гагарин буквально за один день превратился в самого почитаемого человека в СССР, Климук стал невероятно популярен в Беларуси. Многие видели некий особый символизм в том, что простой деревенский парень полетел в космос.Петр Ильич стал настоящим олицетворением Беларуси — отсталого крестьянского края, который за несколько десятилетий превратился в индустриально развитый регион, шагающий в ногу с научно-техническим прогрессом.Впоследствии Климук побывал в космосе еще дважды.В 1975 году он в качестве командира экипажа полетел на орбитальную станцию «Салют-4», где побил мировой рекорд по пребыванию на околоземной орбите, проведя вдали от Земли 62 суток 23 часа 20 минут 8 секунд.За этот выдающийся результат он получил вторую Звезду Героя.Спустя три года, летом 1978 года в рамках международной программы «Интеркосмос» Петр Ильич отправился в свой третий космический полет.Вместе с поляком Мирославом Гермашевским он, ставший к тому времени уже генерал-майором, руководил экспедицией посещения орбитальной научной станции «Салют-6». К слову, на тот момент там находился и еще один прославленный белорусский космонавт — Владимир Коваленок.В общей же сложности продолжительность всех трех полетов Климука составляет 78 суток 18 часов 18 минут 42 секунды.Третье путешествие к звездам стало для Климука последним. Он перешел на руководящую работу.Венцом его карьеры можно считать назначение на должность начальника Центра подготовки космонавтов в 1991 году. Своей alma mater он отдал долгих двенадцать лет, возможно, самых сложных в ее истории.К чести Климука, он сумел поддержать жизнь российской космонавтики в бурные 90-е годы. В 2004 году он вышел в отставку в звании генерал-полковника.Белорусы гордятся человеком, проторившем им дорогу к звездам. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно съездить на малую родину Климука, где открыт музей космонавтики, пользующийся огромной популярностью среди туристов.Источник: