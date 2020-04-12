ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Петр Ильич Климук - первый белорус в космосе

12.04.2020 — Разное | Mlife  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mlife

Будущий белорусский космонавт №1 родился 10 июля 1942 года в селе Комаровка Брестского района во время нацистской оккупации. 



О своем раннем детстве сам Климук вспоминал так: «Я появился на свет в партизанском отряде в 1942 году. В начале войны немцы так быстро наступали, что отца не успели призвать в Красную Армию, и вся наша семья ушла в лес. Мама и две сестры нянчились со мной, во время бомбардировок все вместе прятались по окопам и блиндажам. Отец погиб на фронте в 44-м, уже Беларусь освобождали...» 

Долгое время оставшихся без отца детей в одиночку воспитывала мать Марфа Павловна. Жили практически впроголодь, пока в семье не появился отчим. 

В годы ученичества Климука, на окраине Комаровки совершил вынужденную посадку легендарный советский истребтель Миг-15. Поглазеть на это невиданное зрелище выбежала вся деревенская детвора, среди которой был и юный Петя Климук. Мальчика настолько поразил величественный вид самолета и вылезшего из кабины летчика, что он твердо решил для себя, что хочет связать свою судьбу с небом. 

Окончив в 1959 году школу, Климук поступает в летную школу в Кременчуге, после чего становится курсантом Черниговского высшего военного училища летчиков имени Ленинского комсомола. Здесь он с однокашниками узнает о полете Гагарина в космос. 

Как вспоминал сам Климук, по случаю такого события всех курсантов даже отпустили с занятий. Гагарин стал настоящим кумиром будущих летчиков. Можно себе представить, в каком восторге были молодые люди, когда осенью 1962 года он посетил их училище. 

Слушая рассказы Гагарина о космосе и своих полетах, Климук загорелся желанием стать космонавтом, однако на тот момент ему казалось, что мечта эта несбыточная. 

Однажды, уже после того, как Климук окончил училище с красным дипломом и только начал нести службу в 57-м гвардейском Краснознаменном истребительном полку, в его часть нагрянула некая комиссия для отбора офицеров, которым предстояло взяться за освоение новой сверхсекретной техники. 

Позже выяснилось, что на самом деле члены комиссии отбирали кандидатов в космонавты. 

Климук успешно прошел медкомиссию и в октябре 1965 года прибыл в Звездный городок, где был зачислен в отряд советских космонавтов. 

Здесь, в ЦПК (Центре подготовки космонавтов), Климук опять встречает Гагарина, который на тот момент занимал там должность заместителя начальника. 

Впоследствии Петр Ильич часто любил вспоминать о теплых приятельских отношениях, завязавшихся между ним и первым космонавтом Земли: «Он всюду был с нами: прыгал с парашютом, проходил тесты на выживание в барокамере или при гидроиспытаниях... Душевный был человек. Мы хорошо знали друг друга». Гагарин даже побывал на его свадьбе. 

Не стоит, однако, думать, что дружба с Гагариным давала Климуку какие-либо льготы. Прежде чем стать настоящим космонавтом, ему пришлось пройти изнурительную и тяжелую подготовку длиной в целых восемь лет. 

За это время Петру Ильичу пришлось испытать на себе невыносимые нагрузки в предельных для человека условиях в барокамере, термокамере, сурдокамере, на центрифуге и других специальных устройствах. Кроме того будущий космонавт обязан был разбираться в технике и освоить медицину, астрономию, геофизику и друге науки. 

Всего же для того, чтобы успешно завершить свое обучение, необходимо было сдать около сотни различных экзаменов. Климук с честью справился с этим и прошел общий курс общекосмической подготовки и подготовки к полетам на кораблях типа «Союз». 

Однако первый его космический полет оказался, по словам самого Климука, «внеплановым». 

Дело в том, что Климук долгое время тренировался в составе второго экипажа и должен был отправиться в полет лишь в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств. Именно поэтому, когда за неделю до предполагаемого старта Климуку и его бортинженеру Валентину Лебедеву объявили на Госкомиссии, что полетят они, оба молодых космонавта были несколько обескуражены. 

Хотя, по большому счету, они это заслужили, поскольку на комплексной тренировке и на экзаменах показали намного более высокие результаты, чем основной экипаж. 

Это был первый случай в истории советской космонавтики, когда экипаж получил право на полет не по установленной сверху очередности, а благодаря своим знаниям и навыкам. 

Одно из величайших событий в белорусской истории случилось 18 декабря 1973 года. 

В этот день командир космического корабля «Союз—13» Петр Ильич Климук стал первым белорусом, которому посчастливилось отправиться в путешествие к звездам. 

Экипаж под руководством нашего земляка пробыл на околоземной орбите 7 суток 20 часов 55 минут и 35 секунд. За это время космонавты успели полностью выполнить разработанную Бюраканской обсерваторией программу восьмисуточного полета, которая предусматривала проведение «полевых испытаний» новейшей системы телескопов «Орион-2». Планировалось, что экипаж сможет получить фотографии звезд, которые до этого никто не получал. 

В итоге результат превзошел все ожидания ученых, а Климуку было присвоено почетное звание Героя Советского Союза и звание подполковника. 


В родной Беларуси ему был оказан невиданный здесь доселе прием. Сейчас уже мало кто помнит, но в то время Климук пользовался среди белорусов почти такой же популярностью, как и Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Петр Машеров. 

Подобно тому, как в свое время Гагарин буквально за один день превратился в самого почитаемого человека в СССР, Климук стал невероятно популярен в Беларуси. Многие видели некий особый символизм в том, что простой деревенский парень полетел в космос. 

Петр Ильич стал настоящим олицетворением Беларуси — отсталого крестьянского края, который за несколько десятилетий превратился в индустриально развитый регион, шагающий в ногу с научно-техническим прогрессом. 

Впоследствии Климук побывал в космосе еще дважды. 

В 1975 году он в качестве командира экипажа полетел на орбитальную станцию «Салют-4», где побил мировой рекорд по пребыванию на околоземной орбите, проведя вдали от Земли 62 суток 23 часа 20 минут 8 секунд. 

За этот выдающийся результат он получил вторую Звезду Героя. 

Спустя три года, летом 1978 года в рамках международной программы «Интеркосмос» Петр Ильич отправился в свой третий космический полет. 

Вместе с поляком Мирославом Гермашевским он, ставший к тому времени уже генерал-майором, руководил экспедицией посещения орбитальной научной станции «Салют-6». К слову, на тот момент там находился и еще один прославленный белорусский космонавт — Владимир Коваленок. 

В общей же сложности продолжительность всех трех полетов Климука составляет 78 суток 18 часов 18 минут 42 секунды. 

Третье путешествие к звездам стало для Климука последним. Он перешел на руководящую работу. 

Венцом его карьеры можно считать назначение на должность начальника Центра подготовки космонавтов в 1991 году. Своей alma mater он отдал долгих двенадцать лет, возможно, самых сложных в ее истории. 

К чести Климука, он сумел поддержать жизнь российской космонавтики в бурные 90-е годы. В 2004 году он вышел в отставку в звании генерал-полковника. 

Белорусы гордятся человеком, проторившем им дорогу к звездам. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно съездить на малую родину Климука, где открыт музей космонавтики, пользующийся огромной популярностью среди туристов.



Источник: https://imhoclub.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики. В честь этого праздника мы рассказываем о жизни космонавта, протоптавшему дорогу белорусам в мир большой...
 
Новости дня
Новости разные
 
В России рассказали о поставленной Путиным задаче покорения планет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика