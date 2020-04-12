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«Напоминают космонавтов». Александр Васильев подтвердил, что находится в больнице в Коммунарке

12.04.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Историк моды Александр Васильев подтвердил, что попал в больницу. Об этом телеведущий рассказал на своей странице в Instagram.

«5 апреля я стал кашлять, и постепенно поднималась невысокая температура – 37,5-38 °C. Я усиленно лечился бабушкиными методами – чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня. Увы, не помогло», – объяснил Васильев.

«Напоминают космонавтов». Александр Васильев подтвердил, что находится в больнице в Коммунарке
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev 

Вскоре о симптомах искусствоведа узнала журналистка Арина Шарапова. Она позвонила Елене Малышевой и всё ей рассказала. После этого Малышева вызвала скорую помощь.

Медики померили Александру Александровичу давление, сделали тест и, несмотря на протесты телеведущего, госпитализировали его в больницу в московском посёлке Коммунарка.

«Напоминают космонавтов». Александр Васильев подтвердил, что находится в больнице в Коммунарке
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev 

«В приемном покое, как я ни маскировался, меня узнали, тут же взяли анализы и, отсканировав мои лёгкие, обнаружили двухстороннее воспаление легких», – продолжил историк моды.

По словам Васильева, он сейчас находится в чистой палате, у него пятиразовое питание и капельница по утрам. Также у телеведущего берут анализы и просят его принимать таблетки. Александр Александрович добавил, что медперсонал напоминает ему космонавтов – они в белых комбинезонах и масках.

«Напоминают космонавтов». Александр Васильев подтвердил, что находится в больнице в Коммунарке
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev 

«У меня +36, 6. Обещают отпустить домой через 5-7 дней. Я верю! Говорят, что у меня крепкий организм, анализ на сахар показал 6. Насыщение кислородом 98% из возможных 100», – подвёл итог искусствовед.

Ранее стало известно, что Александр Васильев был госпитализирован с пневмонией.

Об этом рассказала журналистка Екатерина Гордон – здесь подробности

Люди в материале: Александр Васильев, Арина Шарапова, Елена Малышева

 
 
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Новости России. Историк моды Александр Васильев подтвердил, что попал в больницу. Об этом телеведущий рассказал на своей странице в Instagram. «5 апреля я стал кашлять,...
 
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