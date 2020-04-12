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Оранжевый уровень опасности объявлен на 13 апреля

12.04.2020 12:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оранжевый уровень опасности объявлен на 13 апреля

В Беларуси на большей части территории 13 апреля ожидается порывистый ветер. Местами прогнозируется его усиление до 15-20 м/с. Объявлен оранжевый уровень опасности, пишет БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

По прогнозам синоптиков, 13 апреля погода будет облачная с прояснениями. Ночью местами по Витебской области, днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-западный, западный умеренный, днем на большей части страны – сильный порывистый.

Столбик термометра ночью опустится до +1°С…+7°С, по югу местами до -2°С. Днем температура воздуха составит +15°С…+21°С, по юго-востоку – до +23°С. 

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В Беларуси на большей части территории 13 апреля ожидается порывистый ветер. Местами прогнозируется его усиление до 15-20 м/с. Объявлен оранжевый уровень...
 
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