Оранжевый уровень опасности объявлен на 13 апреля

Источник материала: ОНТ

В Беларуси на большей части территории 13 апреля ожидается порывистый ветер. Местами прогнозируется его усиление до 15-20 м/с. Объявлен оранжевый уровень опасности, пишет БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

По прогнозам синоптиков, 13 апреля погода будет облачная с прояснениями. Ночью местами по Витебской области, днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-западный, западный умеренный, днем на большей части страны – сильный порывистый.

Столбик термометра ночью опустится до +1°С…+7°С, по югу местами до -2°С. Днем температура воздуха составит +15°С…+21°С, по юго-востоку – до +23°С.

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