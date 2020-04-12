Татьяна Буланова попала в реанимацию

Источник материала: ОНТ

Российскую певицу Татьяну Буланову госпитализировали в реанимацию. Исполнительница рассказала изданию «Московский Комсомолец», что решила обратиться к врачу из-за проблем с давлением и сердцем.

«У меня уже некоторое время были проявления тахикардии, дистонии, давленьице скакало», – сообщила исполнительница.

По словам Булановой, врачи похвалили ее за то, что она вовремя обратилась за медпомощью.

Исполнительница будет находиться в реанимации до тех пор, пока медики не определят точное состояние и не назначат лечение. Артистка также поделилась, что ночью ей поставили уколы и капельницы. Сейчас она чувствует себя лучше.

Представитель Татьяны Булановой Константин Сергеев сообщил, что у певицы наблюдалось учащенное сердцебиение и немела рука.

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