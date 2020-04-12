ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Татьяна Буланова попала в реанимацию

12.04.2020 13:54 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Татьяна Буланова попала в реанимацию

Российскую певицу Татьяну Буланову госпитализировали в реанимацию. Исполнительница рассказала изданию «Московский Комсомолец», что решила обратиться к врачу из-за проблем с давлением и сердцем.

«У меня уже некоторое время были проявления тахикардии, дистонии, давленьице скакало», – сообщила исполнительница.

По словам Булановой, врачи похвалили ее за то, что она вовремя обратилась за медпомощью.

Исполнительница будет находиться в реанимации до тех пор, пока медики не определят точное состояние и не назначат лечение. Артистка также поделилась, что ночью ей поставили уколы и капельницы. Сейчас она чувствует себя лучше.

Представитель Татьяны Булановой Константин Сергеев сообщил, что у певицы наблюдалось учащенное сердцебиение и немела рука. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российскую певицу Татьяну Буланову госпитализировали в реанимацию. Исполнительница рассказала изданию «Московский Комсомолец», что решила обратиться к врачу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Футболист "Слуцка" застрял в рекламном щите во время матча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика