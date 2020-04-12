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Футболист "Слуцка" застрял в рекламном щите во время матча
Источник материала: Партизан
Игрок "Слуцка" пробил рекламный щит ногой.
Артем Сердюк пробил щит ногой / скриншот
Курьезный эпизод произошел во время матча чемпионата Беларуси между "Слуцком" и "Витебском" (1:1). Во время одного из эпизодов форвард хозяев Артем Сердюк не успевал за мячом, выбежал за лицевую линию и врезался в рекламный щит. Футболист успел выставить ногу и пробил щит. Сердюку понадобилось некоторое время, чтобы достать ногу и продолжить игру.
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Игрок "Слуцка" пробил рекламный щит ногой.
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