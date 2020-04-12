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Случчане передали в Слуцкую ЦРБ более 500 многоразовых масок, и не только
12.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Мир не будет прежним - такая мысль не покидает меня последние несколько недель. В новой реальности мы должны научиться жить иначе: разумно тратить средства, беречь себя и окружающих, выручать друг друга в разных ситуациях.
Эта история началась с того, что человек, пожелавший не называть своего имени, оставил в офисе SlutskGorod две упаковки многоразовых медицинских масок. Он сказал раздать их желающим или распорядиться на своё усмотрение. Мы решили их раздать в основном медикам и сообщили об этом в сторис
Тогда мы снова обратились к человеку с просьбой передать или продать немного масок. Он ответил, что хочет помочь Слуцку - и отдаст несколько упаковок безвозмездно. Так за несколько дней мы раздали в общей сложности полтысячи масок нескольким отделениям Слуцкой ЦРБ и около сотни - случчанам, вынужденным контактировать с большим количеством людей.
Вскоре присоединиться к помощи медработникам захотели местные предприниматели, работающие в сферах общепита, торговли и не только. Вместе мы решили в первую очередь поддержать отделения, которые работают посменно и стоят на передовой - «скорую помощь» и «приёмный покой». Собрали для них чай, кофе, сдобу и пришли без предупреждения, ни с кем не согласовывая. Я делаю на этом акцент, поскольку не хочу, чтобы кто-то думал, что об этом просили и договаривались заранее.
Ещё несколько слуцких предпринимателей захотели помочь работникам больницы средствами индивидуальной защиты, предоставить серьёзные скидки на обеды, предоставить транспортную помощь и не только. Хочется верить, что такая взаимопомощь станет новым трендом в непростые времена.
Спасибо тем, кто уже подключился:
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