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Случчане передали в Слуцкую ЦРБ более 500 многоразовых масок, и не только

12.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Случчане передали в Слуцкую ЦРБ более 500 многоразовых масок, и не только

Мир не будет прежним - такая мысль не покидает меня последние несколько недель. В новой реальности мы должны научиться жить иначе: разумно тратить средства, беречь себя и окружающих, выручать друг друга в разных ситуациях.

Эта история началась с того, что человек, пожелавший не называть своего имени, оставил в офисе SlutskGorod две упаковки многоразовых медицинских масок. Он сказал раздать их желающим или распорядиться на своё усмотрение. Мы решили их раздать в основном медикам и сообщили об этом в сторис нашего Instagram. Пришло много ответов, и быстро стало понятно, что такого количества будет не достаточно.

Тогда мы снова обратились к человеку с просьбой передать или продать немного масок. Он ответил, что хочет помочь Слуцку - и отдаст несколько упаковок безвозмездно. Так за несколько дней мы раздали в общей сложности полтысячи масок нескольким отделениям Слуцкой ЦРБ и около сотни - случчанам, вынужденным контактировать с большим количеством людей.

Случчане передали в Слуцкую ЦРБ более 500 многоразовых масок, и не только

Вскоре присоединиться к помощи медработникам захотели местные предприниматели, работающие в сферах общепита, торговли и не только. Вместе мы решили в первую очередь поддержать отделения, которые работают посменно и стоят на передовой - «скорую помощь» и «приёмный покой». Собрали для них чай, кофе, сдобу и пришли без предупреждения, ни с кем не согласовывая. Я делаю на этом акцент, поскольку не хочу, чтобы кто-то думал, что об этом просили и договаривались заранее.

Мы должны понимать, что медики сегодня - настоящие герои. Все они, от младшего медперсонала до руководителей, рискуют здоровьем своим и близких. Поэтому любое сплачивание вокруг этой проблемы, как и любая поддержка медработников, придаёт уверенности и сил идти дальше.

Ещё несколько слуцких предпринимателей захотели помочь работникам больницы средствами индивидуальной защиты, предоставить серьёзные скидки на обеды, предоставить транспортную помощь и не только. Хочется верить, что такая взаимопомощь станет новым трендом в непростые времена.

Случчане передали в Слуцкую ЦРБ более 500 многоразовых масок, и не только

Спасибо тем, кто уже подключился:

  • Предпринимателю, который передал многоразовые маски и пожелал остаться анонимным.
  • Анатолию (@anatolisavanovich), который по сути инициировал помощь от общепита.
  • Кафе «Пицца&Кофе» (@pizzacoffeeslutsk) за большие пиццы.
  • Кафе «Про кофе» (@pro_cofe) за натуральный кофе в капсулах.
  • Анжелике (@knopa_angellko) за сдобу к чаю.
  • Инне (@inna_pingvin) за домашнюю выпечку.
  • Ремесленнику (@maski_slutsk) за цветные маски.

 
 
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Мир не будет прежним - такая мысль не покидает меня последние несколько недель. В новой реальности мы должны научиться жить иначе: разумно тратить средства, беречь...
 
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