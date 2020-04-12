То метель, то капель: капризы погоды в СНГ и Грузии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В большинстве стран Содружества и Грузии в апреле нестабильная погода. Бросает то в жар, то в холод. Даже в теплый и солнечный Душанбе на этой неделе на время вернулась зима. Какой будет погода в СНГ и Грузии на ближайшей неделе, узнали у синоптиков корреспонденты телеканала «МИР 24».

На этой неделе весна в Беларуси радует хорошей погодой, сообщает Ольга Баранова. На юге страны столбик термометра уже поднимался до плюс 23 градусов. Однако по ночам кое-где еще сохраняются заморозки. Природа на такое тепло отреагировала немедленно. В Минске в Ботаническом саду зацвели тюльпаны. Здесь около 600 сортов – «Шекспир», «Аистенок», «Эдем». Массового цветения ждут к концу апреля, хотя обычно это буйство красок наблюдают только в мае.

В Душанбе сегодня солнечно, передает Азамат Зияев. Ко второй половине дня температура поднимется до 19 градусов тепла. А вот завтра и послезавтра синоптики обещают дожди. Но температура сильно не упадет, будет держаться в районе 16-17 градусов тепла.

В Ереване ожидаются кратковременные дожди с грозами, в горных районах осадки будут в виде снега, сообщает Арпи Меликян. Температура в стране колеблется в пределах от плюс 1 градуса ночью до плюс 14 градусов днем. По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся только после 14 апреля.

Апрель в Грузии начинался снегом, к середине месяца уже зелень, отмечает Михаил Робакидзе. Капризный, как ребенок – так писали о втором месяце весны еще в древних грузинских книгах. В большинстве сельскохозяйственных районов уже полным ходом идут работы. Что касается прогноза синоптиков, то в ближайшие дни ожидается потепление. Воздух прогреется до 14-16 градусов, затем и выше. При этом в Гидрометцентре обещают переменную облачность и кратковременные дожди.

В ближайшие дни в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, узнала прогноз синоптиков Рамиля Тагиева. Временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 8 градусов тепла, в утренние часы поднимется до 14 градусов. В регионах Азербайджана осадков не ожидается. В горных территориях возможен снег.