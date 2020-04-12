ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

То метель, то капель: капризы погоды в СНГ и Грузии

12.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В большинстве стран Содружества и Грузии в апреле нестабильная погода. Бросает то в жар, то в холод. Даже в теплый и солнечный Душанбе на этой неделе на время вернулась зима. Какой будет погода в СНГ и Грузии на ближайшей неделе, узнали у синоптиков корреспонденты телеканала «МИР 24».

На этой неделе весна в Беларуси радует хорошей погодой, сообщает Ольга Баранова. На юге страны столбик термометра уже поднимался до плюс 23 градусов. Однако по ночам кое-где еще сохраняются заморозки. Природа на такое тепло отреагировала немедленно. В Минске в Ботаническом саду зацвели тюльпаны. Здесь около 600 сортов – «Шекспир», «Аистенок», «Эдем». Массового цветения ждут к концу апреля, хотя обычно это буйство красок наблюдают только в мае.

Между небом и землей

Как работают синоптики?

В Душанбе сегодня солнечно, передает Азамат Зияев. Ко второй половине дня температура поднимется до 19 градусов тепла. А вот завтра и послезавтра синоптики обещают дожди. Но температура сильно не упадет, будет держаться в районе 16-17 градусов тепла.

В Ереване ожидаются кратковременные дожди с грозами, в горных районах осадки будут в виде снега, сообщает Арпи Меликян. Температура в стране колеблется в пределах от плюс 1 градуса ночью до плюс 14 градусов днем. По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся только после 14 апреля.

Апрель в Грузии начинался снегом, к середине месяца уже зелень, отмечает Михаил Робакидзе. Капризный, как ребенок – так писали о втором месяце весны еще в древних грузинских книгах. В большинстве сельскохозяйственных районов уже полным ходом идут работы. Что касается прогноза синоптиков, то в ближайшие дни ожидается потепление. Воздух прогреется до 14-16 градусов, затем и выше. При этом в Гидрометцентре обещают переменную облачность и кратковременные дожди.

В ближайшие дни в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, узнала прогноз синоптиков Рамиля Тагиева. Временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 8 градусов тепла, в утренние часы поднимется до 14 градусов. В регионах Азербайджана осадков не ожидается. В горных территориях возможен снег.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Даже в теплый и солнечный Душанбе на этой неделе на время вернулась зима.
 
Новости дня
Новости разные
 
Интернет-магазин отказывается продавать товар по цене, которая указана на сайте. Это законно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика