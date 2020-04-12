Выставка «К звёздам» о земляках, которые исследовали Вселенную, открыта в Слуцке

Источник материала: ОНТ

Как пройти «К звёздам» знают в «космической столице Беларуси». Слуцк претендует на этот почётный статус. В городской Галерее искусств открыта выставка о земляках, которые исследовали Вселенную. Сегодня - Всемирный день авиации и космонавтики. Он же - День первого полёта.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин сказал: «Поехали!». Эта фраза стала «крылатой» благодаря конструктору Семёну Косбергу. Уроженец Слуцка в рекордно короткий срок - девять месяцев - разработал третью ступень ракеты. Корабль «Восток» был выведен на орбиту. В честь Косберга назван лунный кратер. Глобус спутника Земли - в экспозиции. Кураторы проекта проследили связь Слуцка с Космосом начиная с 1699-го - года издания карты звёздного неба. Составил выпускник местной гимназии, просветитель Илья Копиевич. Ещё один воспитанник первой белорусской школы, астроном Витольд Цераский, в XIX веке определил величину Солнца и измерил блеск полутысячи светил.

Василий Тишкевич, куратор выставки «К звёздам»: «Начальником космодрома «Байконур» был генерал-полковник Герчик Константин Васильевич, уроженец деревни Сороги Слуцкого района. Именно при нём был запущен первый искусственный спутник Земли. И сейчас работают уроженцы Случчины на белорусский космос, на российский космос, так что экспонатов у нас предостаточно».

В истории освоения Вселенной - более тридцати случчан. Одежда астронавтов, что и как едят в Космосе - выставка наглядно показывает, каких масштабов достигла наша страна. Представлен первый отечественный звёздный датчик. Сейчас на орбите первый Белорусский космический аппарат.

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