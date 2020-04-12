Альшевский о замене Волкова: «Выяснилось, что он не помнит весь тайм»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал победу над «Минском» (3:0) в матче четвертого тура, передает Tribuna.com.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

– Что понравилось сегодня больше всего в сравнении с игрой в Мозыре?

– Счет.

– А игра?

– Может, прозвучит не совсем правильно, но считаю, что и в матче со «Славией» мы играли достаточно хорошо. Просто те полумоменты, которые мы организовали, мы не смогли реализовать. А те моменты, которые возникали у наших ворот, не всегда были логичны.

Сегодня понятно целостность игры была лучше. Потому что поле ровнее, хоть оно и искусственное, но играли мы с позиции движения мяча также. Настаиваю на том, что та игра была тоже достаточно хороша.

– Прокомментируйте две замены в перерыве.

– Обе вынужденные. Саня Филиппович почувствовал болезненные ощущения в пятке после стыка. Как ему показалось, искусственное поле это усугубило. Что касается Захара Волкоква, то когда мы пришли в раздевалку, он вел себя адекватно, а потом выясняется, что он не помнит весь тайм. Видимо, тот удар, который пришелся по голове, сказался. Пришлось менять, – сказал Альшевский.