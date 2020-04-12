Чемпионат Беларуси по футболу: команда «Энергетик-БГУ» уступила игрокам «Торпедо-БелАЗ»

Источник материала: ОНТ

Все внимание поклонников футбола в эти дни приковано к чемпионату Беларуси. Накануне были сыграны три матча 4-го тура.

Первой поражение потерпел лидер первенства «Энергетик-БГУ». После трех побед на старте минский клуб уступил на выезде жодинскому «Торпедо-БелАЗ» – 0:2. Забитые мячи на счету Андрея Хачатуряна и бразильского легионера Габриэла РАмоса. Этот успех позволил коллективу Юрия Пунтуса набрать 9 очков и сравняться с «Энергетиком-БГУ» во главе турнирной таблицы.

Также в субботу «Слуцк» и «Витебск» сыграли вничью – 1:1. Вновь огорчило своих поклонников столичное «Динамо». Команда Сергея Гуренко на выезде уступило «Городее» – 0:1. Победу «сахарным» принес точный удар Сергея Архипова. Таким образом, в 4-х турах чемпионата «Динамо» одержало лишь одну победу и пока с тремя баллами находится в подвале турнирной таблицы.

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