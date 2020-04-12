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Нина Богинская у Дома правительства на годовщину голодовки депутатов БНФ. Фотофакт

12.04.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Общественная активистка Нина Богинская провела одиночный пикет, посвященный событиям 1995 года, когда депутаты от БНФ объявили голодовку в знак протеста против политики Лукашенко.


Нина Богинская, 12 апреля 2020 г. Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

Пенсионерка была одета в одежду с национальным орнаментом, в руках держала большой бело-красно-белый флаг, передает "Белсат".

25 лет назад, в ночь с 11 на 12 апреля из здания Верховного Совета силовики насильственно удалили оппозиционных депутатов, протестовавших против грядущего референдума. В результате референдума герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг потеряли статус государственных символов, белорусский язык – статус единого государственного языка, а также началась интеграция с Россией.

Кроме того, президент получил право распускать парламент.
 
 
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Общественная активистка Нина Богинская провела одиночный пикет, посвященный событиям 1995 года, когда депутаты от БНФ объявили голодовку в знак протеста против...
 
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