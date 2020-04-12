Нина Богинская у Дома правительства на годовщину голодовки депутатов БНФ. Фотофакт

Нина Богинская, 12 апреля 2020 г. Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

"Белсат" . Пенсионерка была одета в одежду с национальным орнаментом, в руках держала большой бело-красно-белый флаг, передает





25 лет назад, в ночь с 11 на 12 апреля из здания Верховного Совета силовики насильственно удалили оппозиционных депутатов, протестовавших против грядущего референдума. В результате референдума герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг потеряли статус государственных символов, белорусский язык – статус единого государственного языка, а также началась интеграция с Россией.





Кроме того, президент получил право распускать парламент.