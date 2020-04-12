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«Тоттенхэм» может продать Харри Кейна в «Манчестер Юнайтед», чтобы покрыть долги

12.04.2020 18:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Тоттенхэм» может продать Харри Кейна в «Манчестер Юнайтед», чтобы покрыть долги

Английский «Тоттенхэм» может расстаться со своим лидером Харри Кейном и продать футболиста в «Манчестер Юнайтед», чтобы покрыть долги.

Об этом сообщают сразу несколько авторитетных источников в Англии. Называется и сумма сделки – 200 миллионов фунтов. «Шпоры» сейчас испытывают серьезные финансовые проблемы. Клуб выплачивает кредит за строительство своего нового стадиона и имеет задолженности по трансферам игроков. Сам Харри Кейн готов к смене команды. Ранее он утверждал, что хотел бы покинуть «Тоттенхэм» из-за отсутствия прогресса и побед в турнирах. Отметим, что нынешний контракт Кейна рассчитан до 2024 года. В этом сезоне форвард забил 17 мячей в 25 матчах за «Тоттенхэм». Но «шпоры» вылетели из всех кубковых турниров и занимают 8-е место в таблице Премьер-лиги.

Фото: Getty Images

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Английский «Тоттенхэм» может расстаться со своим лидером Харри Кейном и продать футболиста в «Манчестер Юнайтед», чтобы покрыть долги. Об этом сообщают сразу...
 
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