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Текст с рукописными хитом The Beatles продали на аукционе почти за миллион

12.04.2020 19:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Текст песни легендарных The Beatles "Hey Jude", написанный рукой сэра Пола Маккартни, продали неизвестному покупателю на аукционе Julien's Auctions за 910 тыс. долларов.

Как сообщает BBC, изначально лот был выставлен за 140-180 тыс. долларов.

Песня "Hey Jude" написана Полом Маккартни в 1968 году для Джулиана Леннона, который был очень расстроен разводом родителей: Джона Леннона и его первой супруги Синтии. Композиция была выдвинута на музыкальную премию "Грэмми" в 1989 году в номинациях "Запись года" и "Песня года".

Лист с текстом был одним из 250 лотов, выставленных на торги по случаю 50-й годовщины распада The Beatles.

 
 
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Текст песни легендарных The Beatles "Hey Jude", написанный рукой сэра Пола Маккартни, продали неизвестному покупателю на аукционе Julien's Auctions за 910 тыс. долларов.
 
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