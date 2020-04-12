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Почему лимоны и имбирь подорожали, и стоит ли закупаться впрок? Мнения покупателей и продавцов на Комаровском рынке

12.04.2020 19:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В один миг имбирь стал объектом охоты даже для бабушек, которые о существовании экзотического корня раньше-то и вовсе не подозревали, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На Комаровке бестселлер мы отыскали только в одной точке. Цена – 25 рублей за килограмм! Лимон пока в ассортименте – по некислым ценам.

Почему лимоны и имбирь подорожали, и стоит ли закупаться впрок? Мнения покупателей и продавцов на Комаровском рынке

Почему лимоны и имбирь подорожали, и стоит ли закупаться впрок? Мнения покупателей и продавцов на Комаровском рынке

Намного выросли цены, конечно. Думаю, люди правильно делают: витамин С никому не повредит. Люди хотят поднять иммунитет. Я покупал, наверное, рубля по 4, а сейчас 9,80. Вот 6 рублей – самая дешевая цена на рынке.

Почему лимоны и имбирь подорожали, и стоит ли закупаться впрок? Мнения покупателей и продавцов на Комаровском рынке

На лимон стал повышенный спрос. Не берут по килограмму, а берут так же одинаково – по 1-2 штуки. Стали чаще брать люди. Я имбирем не торгую, но многие спрашивают, где можно купить имбирь.

Впрочем, белорусский чеснок как старинное народное средство тоже размели. Помогает ли он от вирусов, у ВОЗ свидетельств нет. Но гарантом социальной дистанции в таких количествах пожалуй послужит.

Почему лимоны и имбирь подорожали, и стоит ли закупаться впрок? Мнения покупателей и продавцов на Комаровском рынке

Резко все кинулись покупать. Обычно сколько там хозяйке нужно на приготовление – 2-3 штучки? А тут резко пошли по полкило. То есть из-за паники порасхватывали. Так он бы был всем, нормальный, непроросший. А здесь надо набрать, чтобы он дома прорастал. То же самое как было с гречкой и с бумагой туалетной.

Почему лимоны и имбирь подорожали, и стоит ли закупаться впрок? Мнения покупателей и продавцов на Комаровском рынке

Почему лимоны и имбирь подорожали, и стоит ли закупаться впрок? Мнения покупателей и продавцов на Комаровском рынке

А вот за что переживают продавцы – пополнять товар при закрытых границах будет неоткуда.

Почему лимоны и имбирь подорожали, и стоит ли закупаться впрок? Мнения покупателей и продавцов на Комаровском рынке

Сейчас просто поставщиков меньше стало. Если введут карантин, естественно, у нас вообще не будет народа, никого. Нам лучше работать, по чуть-чуть. Да, меры предосторожности: мы моем руки, стараемся, чтобы у нас покупатели не трогали продукты питания руками.

Почему лимоны и имбирь подорожали, и стоит ли закупаться впрок? Мнения покупателей и продавцов на Комаровском рынке

Впрочем, богаты витамином С на прилавках не только заморские фрукты.

Почему лимоны и имбирь подорожали, и стоит ли закупаться впрок? Мнения покупателей и продавцов на Комаровском рынке

Сейчас пошла редиска, лук. Вот это можно и белорусское, что новое, зелень пошла.

Почему лимоны и имбирь подорожали, и стоит ли закупаться впрок? Мнения покупателей и продавцов на Комаровском рынке

Мой совет – покупайте шиповник!

Главное, как говорится, знать меру.

Почему лимоны и имбирь подорожали, и стоит ли закупаться впрок? Мнения покупателей и продавцов на Комаровском рынке

Люди в материале: Александр Пушков

 
 
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Новости Беларуси. В один миг имбирь стал объектом охоты даже для бабушек, которые о существовании экзотического корня раньше-то и вовсе не подозревали, сообщили в...
 
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