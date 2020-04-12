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ОПЕК+ готовится возобновить переговоры по сокращению добычи нефти

12.04.2020 19:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ОПЕК+ готовится возобновить переговоры по сокращению добычи нефти

Министры стран-участниц сделки ОПЕК+ готовятся возобновить переговоры по новой сделке о сокращении объемов добычи нефти. Об этом сообщает ТАСС.

Новое заседание должно пройти сегодня, 12 апреля, в 19 часов по белорусскому времени. Заседание пройдет под председательством глав энергетических ведомств России и Саудовской Аравии.

Напомним, предыдущее заседание закончилось после того, как онлайн-конференцию покинул глава министерства энергетики Мексики Росио Нале. Произошло это из-за категорического несогласия мексиканской стороны с возложенными на нее обязательствами по сокращению уровня добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки.

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Министры стран-участниц сделки ОПЕК+ готовятся возобновить переговоры по новой сделке о сокращении объемов добычи нефти. Об этом сообщает ТАСС. Новое заседание...
 
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