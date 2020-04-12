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Солнечный столб появился сегодня в небе Бреста. Что это значит?
12.04.2020 21:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ничего. Просто - природное явление. Световой (или солнечный) столб — визуальное атмосферное явление,
Явление вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.
Фотографии сделаны сегодня, 12 апреля 2020 года.
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