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Солнечный столб появился сегодня в небе Бреста. Что это значит?

12.04.2020 21:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ничего. Просто - природное явление. Световой (или солнечныйстолб — визуальное атмосферное явление, оптический эффект, который представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся от Солнца во время его заката или восхода.

Солнечный столб появился сегодня в небе Бреста. Что это значит?

Явление вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.

Солнечный столб появился сегодня в небе Бреста. Что это значит?

Фотографии сделаны сегодня, 12 апреля 2020 года.

Солнечный столб появился сегодня в небе Бреста. Что это значит?

Солнечный столб появился сегодня в небе Бреста. Что это значит?

Солнечный столб появился сегодня в небе Бреста. Что это значит?

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  Ничего. Просто - природное явление. Световой (или солнечный) столб — визуальное атмосферное явление, оптический эффект, который представляет собой вертикальную...
 
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