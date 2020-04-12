Солнечный столб появился сегодня в небе Бреста. Что это значит?

Источник материала: Виртуальный Брест

Ничего. Просто - природное явление. Световой (или солнечный) столб — визуальное атмосферное явление, опт ический эффект, который представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся от Солнца во время его заката или восхода.





Явление вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.





Фотографии сделаны сегодня, 12 апреля 2020 года.







