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Участники ОПЕК+ договорились о сделке по сокращению добычи нефти

12.04.2020 22:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Участники ОПЕК+ договорились о сделке по сокращению добычи нефти

Странам-участницам ОПЕК+ все же удалось договориться о новой сделке по сокращению объемов добычи нефти. Об этом со ссылкой на министра нефти Кувейта Халеда аль-Фадыль сообщает РИА-Новости.

По словам министра, итоговый объем сокращения добычи странами-участницами сделки составит порядка 9,7 млн баррелей ежесуточно за период с мая по июнь 2020 года. При этом Мексика, которая ранее отказалась сокращать производство на предусмотренные для нее 400 тыс. баррелей в сутки, все же примет участие в сделке, однако добычу сократит только на 100 тыс. баррелей. Оставшиеся обязательства по сокращению добычи, в объеме 300 тыс. баррелей, решили принять на себя США. При этом министр отметил, что вопрос по сокращению добычи Мексикой после июня так и не был решен.

В перспективе участники сделки планируют сократить уровень добычи нефти на 19 млн баррелей в сутки.

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Странам-участницам ОПЕК+ все же удалось договориться о новой сделке по сокращению объемов добычи нефти. Об этом со ссылкой на министра нефти Кувейта Халеда...
 
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