Завершается всебелорусская акция «Во славу общей Победы»

Источник материала: ОНТ

Всебелорусская акция «Во славу общей Победы» – на финишной прямой! Частички земли с воинских захоронений и мест наиболее ожесточенных боев во всех районах страны уже собрали. В эти дни доставляют на временное хранение в областные центры.

В Гродненском районе к событию подошли по-особому. Привезли капсулу в областной центр в специальном автомобиле в сопровождении байкеров. Колонна проехала по центральным улицам города и остановилась у ступеней Нового замка. Там сегодня располагается областной историко-археологический музей. Нести капсулу доверили старшему поколению. На временное хранение передали прямо в руки работников музея.

Уже на этой неделе символические капсулы отправят в Минск и в торжественной обстановке поместят в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых. Свою представит каждый из 118 районов Беларуси.

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