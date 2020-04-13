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Завершается всебелорусская акция «Во славу общей Победы»

13.04.2020 09:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Всебелорусская акция «Во славу общей Победы» – на финишной прямой! Частички земли с воинских захоронений и мест наиболее ожесточенных боев во всех районах страны уже собрали. В эти дни доставляют на временное хранение в областные центры. 

В Гродненском районе к событию подошли по-особому. Привезли капсулу в областной центр в специальном автомобиле в сопровождении байкеров. Колонна проехала по центральным улицам города и остановилась у ступеней Нового замка. Там сегодня располагается областной историко-археологический музей. Нести капсулу доверили старшему поколению. На временное хранение передали прямо в руки работников музея. 

Уже на этой неделе символические капсулы отправят в Минск и в торжественной обстановке поместят в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых. Свою представит каждый из 118 районов Беларуси. 

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Теги: Минск
 
 
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Всебелорусская акция «Во славу общей Победы» – на финишной прямой! Частички земли с воинских захоронений и мест наиболее ожесточенных боев во всех районах страны...
 
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