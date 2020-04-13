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Запрет на посещение лесов действует в 72 районах Беларуси
13.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Запрет на посещение лесов действует уже в 72 районах Беларуси. Такая информация размещена на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов Министерства лесного хозяйства, сообщает
По состоянию на 8.30 13 апреля запреты действуют уже во всех районах Гомельской, Брестской и Гродненской областей. В Минском регионе это Дзержинский, Солигорский, Столбцовский, Борисовский, Вилейский, Воложинский, Любанский, Молодечненский, Пуховичский, Стародорожский, Узденский и Минский районы. В Могилевской области запрет действует в Бобруйском, Глусском, Горецком, Кировском, Мстиславском и Могилевском районах.
Причина введения временных запретов — высокий класс пожарной опасности. Стоит сухая погода, нет осадков, пожар возникает от малейшей искры. Основной причиной пожаров по-прежнему остается человеческий фактор. Люди выжигают сухую растительность, в результате порывов ветра огонь переходит в лесной фонд, зачастую страдает личное имущество населения. «Министерство лесного хозяйства напоминает о недопустимости подобных действий», — подчеркнули в пресс-службе.
На сайте Минлесхоза размещена
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Запрет на посещение лесов действует уже в 72 районах Беларуси. Такая информация размещена на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов...
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