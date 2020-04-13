Пьяный 19-летний бесправник разбил о прицеп автомобиль. Пострадала 18-летняя девушка

Источник материала: Виртуальный Брест

В ночь с субботы на воскресенье, 12 апреля 2020 года в аг. Велута Лунинецкого района на ул. Октябрьской 19-летний водитель превысил скорость и выехал на левую обочину, где врезался в стоящий прицеп.





В результате ДТП 18-летняя девушка-пассажир с травмами госпитализирована.

Установлено, что водитель не имел прав и находился в состоянии опьянения - у него выявлено 1,5 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха.