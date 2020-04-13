Не зарастет народная тропа

Источник материала: Маяк Преднепровья

На территории нашего района зарегистрированы 73 захоронения советских солдат, офицеров Советской Армии, партизан, подпольщиков и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Большинство таких захоронений находится в сельской местности, а некоторые даже в местах, куда для их посещения не так просто добраться благодарным потомкам. Как, например, братская могила среди большого поля, окруженного почти со всех сторон густым лесом, неподалеку от уже несуществующего Хутора Шевцова, что в нескольких километрах от деревни Бовки Смолицкого сельсовета.





Еще в прошлом году директор ОАО «Воронино» Сергей Лапунов инициировал грейдирование спецтехникой дороги, ведущей к месту воинского захоронения, а выделенные им рабочие навели там порядок. Теперь механизаторы хозяйства во время полевых работ ту дорогу больше не запахивают.

Поддержал доброе начинание председатель названного сельисполкома Андрей Мельников. Он позаботился, чтобы там появилась аллея молодых берез. Однако сейчас необходимо вместо деревцев, которые не прижились или их повредили дикие животные, посадить новые, чтобы они зашумели зеленой листвой. Планируется в ближайшее время покрасить ограду, выполнить другие работы.

На братской могиле еще в начале 60-х годов минувшего столетия установлена плита с надписью: «Вечная память воинам Советской Армии и партизанам, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. В могиле похоронены майор Пантелеев К.А., мл. лейтенант Баробанов Н.А. и более 60 воинов и партизан, фамилии которых не установлены».

К большому сожалению, сведения об этих офицерах сохранились очень скудные. По словам главного специалиста отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Романа Галынского, с 10 по 30 ноября 1943 года в этих местах шла Гомельско-Речицкая наступательная операция Белорусского фронта, в результате которой советские войска прорвали оборону противника шириной порядка 100 километров и продвинулись вглубь на 130 километров, создав угрозу южному флангу гитлеровской армейской группы «Центр» и затруднили ее взаимодействие с аналогичной группой «Юг». Основные боевые действия этой операции проходили на Гомельщине, но именно в это время началось освобождение Быховщины.

Несколько позже в этих местах гремели бои в районе деревень Бовки-Красница-Смолица и не прекращались вплоть до июня 1944 года. Подразделения Красной Армии крайне нуждались в новом пополнении как боеприпасами, так и свежими бойцами, требовалось максимально оперативно наладить снабжение, восстановить пути сообщения, отремонтировать, а где-то и навести новые мосты.

Погибли майор Пантелеев и младший лейтенант Баробанов в мае 1944 года в Чаусском и Славгородском районах, граничащих с Быховским. По имеющимся сведениям, они служили в инженерно-саперном батальоне, который базировался на территории нашего района. Это обстоятельство вполне объясняет, почему эти советские офицеры похоронены на нашей земле.

Несколько месяцев назад, кстати, в Смолицкий сельисполком пришло письмо из города Улан–Удэ Республики Бурятия Российской Федерации. Его жительница Ирина Дашамолонова просила местные власти провести поисковые работы и процедуру эксгумации ее дяди Бадмы Будаева. Он призывался в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии из Бурят-Монгольской АССР в 1943 году. Ирина Очировна написала также, что после окончания Великой Отечественной войны ее родители получили письмо от жительницы белорусской деревни Бовки. В нем женщина поведала о двух подобранных ею бойцах, один из которых — не похожий на русского — вскоре скончался. Но перед смертью он успел сказать свой домашний адрес и просил сообщить о нем своим родителям. К сожалению, то письмо было утеряно.

На интернет-портале «Память народа», созданном Министерством обороны России, рядовой Бадма Будаев числится пропавшим без вести. Однако поисковая группа «Быховский рубеж» во главе с Сергеем Жижияном постаралась сделать все возможное. И на сегодняшний день по предположению поисковиков обнаружила место захоронение бойца, которое находится рядом с деревней Бовки, в поле. Там уже установлен небольшой металлический крест. Подтвердить или опровергнуть догадку быховских поисковиков в конце июля помогут бойцы-поисковики 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.