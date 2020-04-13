Вниманию учителей информатики, специалистов, отвечающих за информатизацию учреждений образования

Источник материала: Новости Дзержинска

Научно-исследовательский и методический центр преподавателей и учащихся на базе факультета прикладной математики и информатики БГУ «ЮНИ-центр-ХХI» выпустил первый номер электронного научно-методического журнала «Педагогика информатики».

Журнал будет выходить в свет 3 раза в год, обеспечивая свободный и бесплатный доступ к материалам журнала.

В первом выпуске статьи представлены в следующих рубриках: «Обучение информатике», «ИКТ в предметных областях», «Работа с мотивированными учениками».

Приятно отметить, что на страницах первого выпуска электронного журнала делится своими наработками учитель информатики квалификационной категории «учитель-методист» средней школы №4 г.Дзержинска Светлана Григорьевна Пузиновская.

Публикации этого и других авторов читайте здесь.

Журнал приглашает специалистов образования к бесплатной публикации материалов в следующих выпусках.