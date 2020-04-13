Волковысская МПМК-142 распродает имущество

Источник материала: Новости Волковыска

На 14 мая антикризисным управляющим ООО «Арбитр» назначены открытые торги в форме аукциона по продаже имущества ОАО «Волковысская МПМК-142».

На торги выставлены два объекта недвижимости:





Полную информацию о порядке и условиях проведения торгов, о предмете торгов можно получить в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу г. Гродно, ул. Суворова, 127, корп. 5, каб. 411, тел. (8029) 7831160, (029)7881773, тел/факс 8(0152)657599. Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по предварительному согласованию с организатором торгов по адресу г. Волковыск, ул. Зенитчиков, 46, тел. 8(029)8877920.