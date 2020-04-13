ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Все леса в Гомельской, Брестской и Гродненской областях закрыты для посещения

13.04.2020 11:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Все леса в Гомельской, Брестской и Гродненской областях закрыты для посещения

Следят аграрии и за пожароопасной ситуацией, которая может вмешаться в планы. На сегодня все леса в трёх областях – Гомельской, Брестской и Гродненской – закрыты для посещения.  

Запрет действует в 72 районах по всей стране. Карта ограничений на сайте Минлесхоза обновляются ежедневно. Еще в пятницу таких точек было 54. Сегодня намного меньше. По данным специалистов, основной причиной очагов возгорания остается человеческий фактор. Люди сжигают сухую траву и мусор, и затем не могут остановить огонь, который ветер разносит очень быстро. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следят аграрии и за пожароопасной ситуацией, которая может вмешаться в планы. На сегодня все леса в трёх областях – Гомельской, Брестской и Гродненской – закрыты...
 
Новости дня
Новости разные
 
МТЗ нарастил прибыль в 37 раз! Но остался без денег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика