Все леса в Гомельской, Брестской и Гродненской областях закрыты для посещения

Источник материала: ОНТ

Следят аграрии и за пожароопасной ситуацией, которая может вмешаться в планы. На сегодня все леса в трёх областях – Гомельской, Брестской и Гродненской – закрыты для посещения.

Запрет действует в 72 районах по всей стране. Карта ограничений на сайте Минлесхоза обновляются ежедневно. Еще в пятницу таких точек было 54. Сегодня намного меньше. По данным специалистов, основной причиной очагов возгорания остается человеческий фактор. Люди сжигают сухую траву и мусор, и затем не могут остановить огонь, который ветер разносит очень быстро.

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