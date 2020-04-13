Всемирная организация здравоохранения отмечает доступность информации о ситуации с COVID-19 в Беларуси, заявил на брифинге глава миссии ВОЗ в Беларуси Патрик О’Коннор по итогам оценочной миссии в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил глава миссии ВОЗ, эксперты посещали поликлиники, инфекционные больницы, перепрофилированные учреждения, доступ и содействие оказывали им везде. «Миссия получилась комплексной и всесторонней, эксперты работали по разным направлениям. Мы сами могли говорить, куда хотим направиться, что хотим увидеть. И могли корректировать программу на ходу», — сказал Патрик О’Коннор.

В частности, глава миссии анализировал качество и доступность данных, отслеживание случаев заболевания COVID-19, всех контактов, эпидемиологическое расследование. «Когда работал с данными по эпиднадзору и теми сведениями, которые доступны по COVID-19 на разных уровнях, мог корректировать подходы, задавать вопросы. По тем направлениям, которые мы должны были проанализировать, нам удалось сделать все, что планировали», — отметил он.

По словам представителя ВОЗ, это не единственная миссия, которая будет работать в Беларуси. Поэтому обсуждалось в том числе и то, как выстраивать коммуникацию с общественностью и информировать о рисках.

Миссия ВОЗ работала в Беларуси с 8 по 11 апреля и прибыла в страну по приглашению Президента Александра Лукашенко. Оценивались ситуация, принимаемые меры, подходы к оказанию медпомощи. Специалисты посещали учреждения здравоохранения Минска, Минской и Витебской областей. На основании проведенной оценки будут даны рекомендации.