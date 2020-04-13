Ситуация с заболеваемостью пневмонией в Беларуси анализируется ежедневно. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

«Пневмонии анализируются ежедневно: поступившие, выписанные, находящиеся на лечении. Мы видим динамику по всем регионам. По большинству ситуация достаточно спокойная», — сказал министр.

Подъем заболеваемости отмечается по Витебской области, Витебску и Минску. «Ситуация анализируется, потому и принимались решения по перепрофилированию коечного фонда, расширению возможностей респираторной поддержки», — обратил внимание Владимир Караник.