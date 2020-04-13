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Жилфонд Брестской области переведен в режим протапливания

13.04.2020 12:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области в связи с нестабильностью температуры наружного воздуха отключать отопление в жилых домах пока не планируется, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления ЖКХ Сергей Ананьев.

Жилфонд Брестской области переведен в режим протапливания

"Нынешние температуры - самые сложные для теплоснабжающих организаций. Сейчас они работают в режиме протапливания. Днем тепло, поэтому процесс отопления практически останавливаем. Ночью столбик термометра опускается примерно до нуля - и возобновляем подачу тепла, - пояснил Сергей Ананьев. - Отслеживаем прогноз, с 14 апреля ожидается похолодание. Отопление отключать не спешим".

Отопительный сезон в Брестской области проходит в штатном режиме, практически без аварийных ситуаций. Коммунальщики региона уже разработали программу подготовки к следующему осенне-зимнему периоду. "Занимаемся изготовлением проектно-сметной документации, комплектацией материалов. Ориентировочно основные работы начнутся в мае", - сказал начальник отдела котельного хозяйства и энергетики. Он добавил, что в Брестской области централизованное теплоснабжение налажено примерно в 5,3 тыс. жилых домов.

В 2019 году отопительный сезон в регионе завершился 12 апреля.

 
 
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  В Брестской области в связи с нестабильностью температуры наружного воздуха отключать отопление в жилых домах пока не планируется, сообщил корреспонденту...
 
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