Оказывается, застройщику, которым руководит Салей, выделен еще один интересный участок в Минске

Источник материала: Tut.by

Государственному заводу эффективных промышленных конструкций, которым руководит Вадим Салей, выделили интересный участок для строительства многоквартирных домов в Минске. Дело в том, что сейчас на этой земле площадью в два гектара растут деревья. Но, как рассказали источники REALTY.TUT.BY, возможно, участок застраиваться не будет.



Так выглядит участок летом. Изображение: «Карты. Яндекс»

Участок площадью в 2,03 гектара находится недалеко от второго кольца — на улице Пригородной. Сейчас на этой земле растут деревья. Примерные границы участка вот такие:

В июле 2019 года решением Мингорисполкома участок был передан во временное пользование заводу эффективных промышленных конструкций. Срок — до декабря 2020 года. Цель — «для размещения объектов многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания». Но движения на этой земле нет и сегодня.

Как рассказало REALTY.TUT.BY несколько источников, власти пока не дают добро на освоение этой земли. Один из собеседников портала предполагает, что это связано как раз с вопросом необходимости вырубки деревьев, которая вызовет негативную реакцию у общества. Недавний случай с Грушевским сквером это еще раз доказывает. Но окончательное решение пока не принято.

Что это за завод эффективных конструкций?

Завод эффективных промышленных конструкций — государственное предприятие, которое производит панели и строит жилье. Его возглавляет брат легенды белорусского хоккея Руслана Салея — Вадим.

В публичном пространстве об этом предприятии заговорили в январе 2019 года, когда Александр Лукашенко выделил для освоения заводу 24 гектара земли в Новинках, где построят социальное жилье. Кроме того, схема работы завода с социальным жильем легла в основу поручения президента ограничить рентабельность застройщиков пятью процентами.

Завод эффективных промышленных конструкций также строит коммерческое жилье на пересечении улиц Лобанка и Мазурова, плюс будет строить социальные дома на 23 гектарах возле Запорожской площади.