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Оказывается, застройщику, которым руководит Салей, выделен еще один интересный участок в Минске
Источник материала: Tut.by
Государственному заводу эффективных промышленных конструкций, которым руководит Вадим Салей, выделили интересный участок для строительства многоквартирных домов в Минске. Дело в том, что сейчас на этой земле площадью в два гектара растут деревья. Но, как рассказали источники REALTY.TUT.BY, возможно, участок застраиваться не будет.
Участок площадью в 2,03 гектара находится недалеко от второго кольца — на улице Пригородной. Сейчас на этой земле растут деревья. Примерные границы участка вот такие:
В июле 2019 года решением Мингорисполкома участок был передан во временное пользование заводу эффективных промышленных конструкций. Срок — до декабря 2020 года. Цель — «для размещения объектов многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания». Но движения на этой земле нет и сегодня.
Как рассказало REALTY.TUT.BY несколько источников, власти пока не дают добро на освоение этой земли. Один из собеседников портала предполагает, что это связано как раз с вопросом необходимости вырубки деревьев, которая вызовет негативную реакцию у общества. Недавний случай
Что это за завод эффективных конструкций?
Завод эффективных промышленных конструкций — государственное предприятие, которое производит панели и строит жилье. Его возглавляет брат легенды белорусского хоккея Руслана Салея — Вадим.
В публичном пространстве об этом предприятии заговорили в январе 2019 года, когда Александр Лукашенко выделил для освоения заводу
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Участок занимает площадь чуть более двух гектаров.
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