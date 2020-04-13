ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Оказывается, застройщику, которым руководит Салей, выделен еще один интересный участок в Минске

13.04.2020 12:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Государственному заводу эффективных промышленных конструкций, которым руководит Вадим Салей, выделили интересный участок для строительства многоквартирных домов в Минске. Дело в том, что сейчас на этой земле площадью в два гектара растут деревья. Но, как рассказали источники REALTY.TUT.BY, возможно, участок застраиваться не будет.


Так выглядит участок летом. Изображение: «Карты. Яндекс»

Участок площадью в 2,03 гектара находится недалеко от второго кольца — на улице Пригородной. Сейчас на этой земле растут деревья. Примерные границы участка вот такие:

В июле 2019 года решением Мингорисполкома участок был передан во временное пользование заводу эффективных промышленных конструкций. Срок — до декабря 2020 года. Цель — «для размещения объектов многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания». Но движения на этой земле нет и сегодня.

Как рассказало REALTY.TUT.BY несколько источников, власти пока не дают добро на освоение этой земли. Один из собеседников портала предполагает, что это связано как раз с вопросом необходимости вырубки деревьев, которая вызовет негативную реакцию у общества. Недавний случай с Грушевским сквером это еще раз доказывает. Но окончательное решение пока не принято.

Что это за завод эффективных конструкций?

Завод эффективных промышленных конструкций — государственное предприятие, которое производит панели и строит жилье. Его возглавляет брат легенды белорусского хоккея Руслана Салея — Вадим.

В публичном пространстве об этом предприятии заговорили в январе 2019 года, когда Александр Лукашенко выделил для освоения заводу 24 гектара земли в Новинках, где построят социальное жилье. Кроме того, схема работы завода с социальным жильем легла в основу поручения президента ограничить рентабельность застройщиков пятью процентами.

Завод эффективных промышленных конструкций также строит коммерческое жилье на пересечении улиц Лобанка и Мазурова, плюс будет строить социальные дома на 23 гектарах возле Запорожской площади.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске эвакуировали детскую «инфекционку» - было возгорание в подвале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика