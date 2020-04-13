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Беларусь ожидает дождливая и прохладная неделя
13.04.2020 12:31 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: екатеринбург.рф
С северо-запада Европы на Беларусь надвигаются холодные неустойчивые воздушные массы.
Во вторник местами (а на Гомельщине и Могилевщине – на большей части) пройдут дожди, сопровождающиеся холодным порывистым ветром. Ночью температура воздуха составит от минус 2 до плюс 4, днем – от 5 до 10 градусов тепла.
Не улучшится погода и в среду. Снова ожидаются дожди, а местами – и мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер может усиливаться до 15−18 м/с. Ночью – от минус 3 до плюс 2 градусов тепла, днем – плюс 3-10.
Немного теплее станет в четверг. Минимальная температура ночю – плюс 1-6 градусов, максимальная днем – 8-14, а в южных районах до 16 градусов тепла. Однако при это ожидается усиление ветра, порывы будут достигать
15−20 м/с. Аналогичная погода ожидается и в пятницу, сообщает
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С северо-запада Европы на Беларусь надвигаются холодные неустойчивые воздушные массы.
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