На могилах сирот вместо пластиковых ложечек теперь кресты

Источник материала: Виртуальный Брест

Кирилл прожил чуть больше 2 месяцев. Родители его не хоронили. В последний путь провожали чужие люди. Могила Кирилла поросла травой. Вместо надгробия - покосившийся крест.





Так могила Кирилла выглядела месяц назад

Сейчас здесь всё иначе. Могила убрана, сделана насыпь из песка. На месте захоронения теперь новый крест и табличка.





Могила Кирилла сейчас

Могила Кирилла — одна из тех, что сохранились в относительно пристойном виде. Даже с табличкой. Другие — вовсе без крестов. Кое-где оставались отметки с именами. Но надписи размыло водой.

Раньше 42 могилы сирот объединяло одно — пластиковые ложечки. Именно по ним работники «Пинского специализированного дома ребёнка» ориентировались на кладбище. Благодаря БОО «С добротой по миру» все могилы детей сирот теперь с крестами и табличками с именами.





Могилы сирот теперь выглядят совсем иначе

Волонтёры озаботились проблемой могил сирот два года назад. Сначала просто убирали. Потом пришла мысль облагородить места захоронений.

Год назад «С добротой по миру» занялось вопросом вплотную. На помощь пришло городское предприятие, которое изготовило 42 креста для могил сирот. К работе подключилось организация «Ритуал-Пинск». Они подрядились изготовить таблички с именами и датами.





На каждой табличке теперь имя, фамилия, дата рождения и смерти

— Данные о детях мы ещё в прошлом году получили у «Дома ребёнка». У них есть информация, кто и где захоронен. У ЖКХ, у директора кладбища уточняли, смотрели по карте захоронений, — отмечает председатель БОО «С добротой по миру» Максим Янкович.

Для того, чтобы планы, наконец, стали реальностью, волонтёры развернули информационную кампанию. Деньги на то, чтобы осуществить задуманное пинчанами, собирали, считай, всей страной.

— Открыли сбор на Molamola.by. В течение недели сбор закрыли благодаря «Медиа-Полесью» и TUT.BY. И всем, кто распространял информацию и отправлял средства.





11 апреля кресты на могилах сирот начали устанавливать

11 апреля на кладбище «Посеничи» закипела работа. Волонтёры и работники «Ритуал-Пинск» принялись убирать старые кресты. Поставили новые, с табличками. Забетонировали. Работа спорилась быстро. Управились всего за два с небольшим часа.





Процесс установки крестов









— Купим ещё цветы, — делится планами Максим. – К Пасхе и Радунице могилы будут в порядке.