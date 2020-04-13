В Минске эвакуировали детскую «инфекционку» - было возгорание в подвале

Источник материала: Tut.by

В подвале детской инфекционной больницы произошло возгорание. Эвакуировали 44 человека, среди них — 20 детей. Подробности сообщает МЧС.



Фото: МЧС

13 апреля утром в подвале детской инфекционной больницы на Якубовского, 53 произошло загорание в подвале на площади 1 «квадрат».

Никто не пострадал, но из четырехэтажного корпуса блока «А», с первого и второго этажа эвакуировали 44 человека: 26 пациентов (20 детей) и 18 медицинских работников. Пациентов разместили в блоке «Б».



Фото: МЧС

Причина пожара устанавливается, предварительно — короткое замыкание в дезинфекционной камере.