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В Минске эвакуировали детскую «инфекционку» - было возгорание в подвале

13.04.2020 12:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В подвале детской инфекционной больницы произошло возгорание. Эвакуировали 44 человека, среди них — 20 детей. Подробности сообщает МЧС.


Фото: МЧС

13 апреля утром в подвале детской инфекционной больницы на Якубовского, 53 произошло загорание в подвале на площади 1 «квадрат».

Никто не пострадал, но из четырехэтажного корпуса блока «А», с первого и второго этажа эвакуировали 44 человека: 26 пациентов (20 детей) и 18 медицинских работников. Пациентов разместили в блоке «Б».


Фото: МЧС

Причина пожара устанавливается, предварительно — короткое замыкание в дезинфекционной камере.

 
 
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Возгорание в подвале столичной детской инфекционной больницы: эвакуировано 44 человека, 20 детей
 
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