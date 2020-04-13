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Безопасность в социальных сетях

13.04.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Сегодня социальные сети становятся все популярнее, каждый день регистрируются сотни новых пользователей. В социальных сетях люди могут общаться, обмениваться фотографиями и видеозаписями. И чем популярнее становится социальная сеть, тем больше интереса к ним проявляют мошенники, и тем опаснее эта сеть становится для пользователей. Чтобы не нарваться на хакеров и мошенников, которые попытаются завладеть вашими персональными данными и денежными средствами, нужно знать правила безопасности в социальных сетях.
1. При регистрации в социальной сети лучше придумать случайный пароль, состоящий не менее чем из 6-7 знаков. Пароли на различных сайтах не должны совпадать.
2. Для выхода в сеть используйте надежные браузеры. Периодически обновляйте их. Установите и используйте антивирус, который предотвратит переход на опасные сайты.
3. Никогда не переходите по ссылкам и не открывайте файлы, которые вам прислали неизвестные люди.
4. Старайтесь не заходить на аккаунты с чужих компьютеров, даже если доверяете этому человеку.
5. Не заполняйте все поля для информации о себе.
6. Иногда сообщения, которые якобы отправляют вам друзья, могут быть отправлены мошенниками, которые взломали их аккаунты. Поэтому если сообщение кажется подозрительным, свяжитесь с другом напрямую или по телефону, чтобы убедиться, что сообщение написал именно он, в ином случае передайте ему, что его взломали.
7. При входе в аккаунт смотрите на адресную строку: если там адрес реального сайта исправлен хотя бы на один символ, то стартовую страницу создали мошенники для завладения вашим логином и паролем.
8. Следите за тем, кого вы добавляе-те в друзья, часто мошенники стараются таким образом узнать данные, которые доступны только для ваших друзей.
9. Не размещайте откровенные фотографии и не отправляйте другим пользователям соцсети, ведь если вас не взломают, то могут взломать друга, который пренебрег данными правилами.
В большей части социальных сетей, в том числе «Вконтакте», есть функция дополнительной защиты «Двухфакторная аутентификация», которая находится в настройках безопасности. Данная функция защитит ваш аккаунт от большинства попыток взлома.
Придерживаться данных правил или нет – ваше право, но знайте: если будете помнить и соблюдать их, ваша страница и информация, хранящаяся на ней, будут в безопасности.

 
 
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Сегодня социальные сети становятся все популярнее, каждый день регистрируются сотни новых пользователей. В социальных сетях люди могут общаться, обмениваться...
 
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