Источник материала: ОНТ

Меньше объёмы, больше цена. Группа ОПЕК + приняла меры по снижению рисков глобального кризиса.

После четырёхдневных дискуссией страны решили снизить добычу нефти примерно на 10%, при этом цена дорожает более чем на 1 доллар. Эта сделка стала вынужденной реакцией из-за ситуации на рынке. В частности, из-за борьбы с короновирусом работа транспорта ухудшилась, а многие предприятия остановились, как следствие спрос на чёрное золото снизился на 30%. Соглашение вступит в силу 1 мая, но, как говорят эксперты, оно не сможет восстановить баланс между спросом и предложением. Кризисная ситуация продлится минимум до конца года.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram