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Группа ОПЕК + приняла меры по снижению рисков глобального кризиса

13.04.2020 11:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Группа ОПЕК + приняла меры по снижению рисков глобального кризиса

Меньше объёмы, больше цена. Группа ОПЕК + приняла меры по снижению рисков глобального кризиса.  

После четырёхдневных дискуссией страны решили снизить добычу нефти примерно на 10%, при этом цена дорожает более чем на 1 доллар. Эта сделка стала вынужденной реакцией из-за ситуации на рынке. В частности, из-за борьбы с короновирусом работа транспорта ухудшилась, а многие предприятия остановились, как следствие спрос на чёрное золото снизился на 30%. Соглашение вступит в силу 1 мая, но, как говорят эксперты, оно не сможет восстановить баланс между спросом и предложением. Кризисная ситуация продлится минимум до конца года. 

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Меньше объёмы, больше цена. Группа ОПЕК + приняла меры по снижению рисков глобального кризиса.   После четырёхдневных дискуссией страны решили снизить добычу...
 
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