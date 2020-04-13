«Он снова пытается улыбаться, позволяет обнять себя… наш любимый мальчик». Поможем Денису Вздульскому!

Источник материала: Новости Волковыска

Семья Оксаны Александровны небольшая: она и двое детей. Старшей девочке Ане уже 18, а сыну Денису – 6. У мальчика эпилептическая энцефалопатия (форма эпилепсии с частыми приступами, задержкой/регрессом психического развития, которая с трудом поддается медикаментозному лечению). Препарат, который бы избавил ребенка от судорог, до сих пор не подобран. Долгое время Денис избегал зрительного контакта с людьми, не интересовался окружающим миром, боялся смеяться. Сейчас он оживает, вновь смотрит на маму и пробует улыбаться. Денис нуждается в специализированном реабилитационном стульчике и стабилизаторе спины. Мы просим Вас откликнуться и помочь!





– Он у нас очень долгожданный ребенок в семье, – рассказывает Оксана Александровна, мама Дениса, – хоть папа и отказался от него. – Родился он здоровым, 8-9 баллов по шкале Апгар. Ему было 5,5 месяцев, когда по непонятной причине Денис стал вскидывать ручки, как будто от испуга.

Малыша сразу направили в Гродненскую областную детскую клиническую больницу, где поставили диагноз: судорожный синдром. Пока Денис находился в больнице, гормональное лечение помогало, но после выписки судороги вернулись.

– Это были тонико-клонические приступы, – рассказывает Оксана Александровна. – Выписанные противосудорожные препараты не помогали. Зажимы становились сильнее, Дениса скручивало так, что он плакал от боли. И так по нескольку раз за ночь, более 10 за день. Эпилепсию нам поставили в 3 года. Сейчас Денису 6, но препарат, который бы снял судороги, так и не подобран.

С возрастом количество приступов стало уменьшаться, сейчас они происходят около 3 раз на день.

– Они уже не такие страшные, как были раньше, и случаются только днем, – рассказывает Оксана Александровна. – Эпилептологи говорят, что даже если видимого эффекта от препаратов нет, их все равно надо принимать каждый день. Я очень надеюсь, что со временем они все-таки помогут и снимут судороги окончательно. Ведь из-за них Денис боится выражать эмоции.

Мама обратила внимание, что Денис сдерживает себя, когда испытывает эмоции, зажимается внутри.

– Я думаю, он понимает, что приступы начинаются, когда у него эмоциональный всплеск, и чтобы защитить себя, не дать этому случиться, он подавляет эмоции. Был большой период времени, когда он не смотрел никому в глаза, избегал всякого общения. А сейчас он снова пытается … пытается улыбаться, позволяет обнять себя…





О Денисе

В раннем детстве Денис интересовался игрушками, брал в ручки предметы, тянулся ко всему интересному. Но к 3 годам он начал угасать: потерял интерес к миру, замкнулся в себе. Сейчас Денис не может самостоятельно сидеть, не ходит, не разговаривает.

– У Дениса эпилепсия и на интенсивную реабилитацию в Беларуси нас не берут, а возить его за границу у меня просто нет финансовой возможности, – признается мама. – Единственное место, где нам помогали все это время за пределами Беларуси – это реабилитационный центр при католической церкви в Украине, где нет фиксированной платы.

В Гродно Денис постоянно посещает Гродненский областной центр медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных детей психоневрологического профиля, всем сотрудникам которого Оксана Александровна очень благодарна.

– Я от всего сердца хочу поблагодарить заведующего отделением –Оленского Александра Адамовича,нашего лечащего врача – Сидорова Юрия Николаевича, массажиста – Наталью Ивановну Волчек, инструкторов ЛФК – Олега Игоревича Шипулина и Юлию Владимировну Олизар, дефектолога – Елену Викторовну Самулекину, за всю помощь, которую они оказывают Денису, за консультации и очень качественные, результативные занятия, организованные для детей в центре медицинской реабилитации.





Просим Вас помочь Денису!

Сейчас Денис постоянно находится в коляске. На ножки не поднимается из-за сильных контрактур, самостоятельно сидеть не может, ручками ничего не делает. Зажимается, когда ему не нравится происходящее, пытается улыбнуться – если ему приятно.

– Внешне он как обычный мальчик, не похожий на ребенка с тяжелым диагнозом, – рассказывает мама. – Мне кажется, у него хорошее чувство юмора, и он был бы очень шустрым ребенком, если бы не было проблем со здоровьем. Но я очень рада, что он снова смотрит мне в глаза, что его можно обнять, что он снова улыбается. Он наш любимый мальчик. Мы души в нем не чаем.





Денис постоянно находится с мамой. Он нуждается в постоянной опеке и заботе. Поэтому мама никогда не оставляет его.

Центр помощи «Вера» обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой поддержать Дениса и его маму, и помочь приобрести для мальчика специализированный реабилитационный стульчик Zebra Invento и стабилизатор спины, общей стоимостью 4460 бел.руб.

Вы можете помочь Денису, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Денису Вздульскому:

Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи «Вера».

Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <Имя ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Денис ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Денис 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!