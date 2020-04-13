Они видели настоящую Аллу Пугачёву. Пять мужей Примадонны

Источник материала: СТВ

Новости России. 15 апреля самой известной российской певице Алле Пугачёвой исполняется 71 год. Вероятно, народная артистка СССР проведёт этот праздник в кругу семьи.

Биография Аллы Борисовны хорошо известна, поэтому остаётся лишь напомнить, что примерно 25 лет исполнительница признавалась лучшей певицей года, а в её репертуаре более 500 песен на семи языках.

Успехи Пугачёвой на сцене привлекали и продолжают привлекать огромное внимание, однако не меньше карьеры певицы людей интересует её личная жизнь. У Примадонны было пять мужей, каждая новая свадьба вызывала бурное обсуждение у фанатов.

Большинство людей видит Аллу Борисовну в свете софитов, однако супруги артистки могли видеть её настоящей. Какой она была в их глазах?

Миколас Орбакас, 1969 – 1973 годы

Пугачёва и Миколас познакомились в цирке – Орбакас там подрабатывал, а Алла Борисовна пришла устроиться в качестве певицы. За время совместных гастролей пара сблизилась и вскоре сыграла свадьбу, после чего стала жить в коммунальной квартире. В 1971 году родилась Кристина Орбакайте. Ещё через два года брак распался. Возможно, причиной этому послужили частые гастроли Пугачёвой, из-за чего она не могла много времени уделять семье.

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Фото: instagram.com/lady.pugacheva



Фото : instagram.com/allapugacheva_fan1949



Фото : instagram.com/spletni_com_

Александр Стефанович, 1976 – 1980 годы

Кинорежиссёра и певицу познакомил общий друг Леонид Дербенёв. Стефанович влюбился в Пугачёву, и пара поженилась. Александр Борисович считал, что вокальные данные его супруги неплохи, но есть певицы и получше, поэтому он придумал образ одинокой женщины, которая сталкивается с трудностями жизни. Это дало свои результаты – Пугачёва стала ещё популярнее. Хотя в плане карьеры у Аллы Борисовны всё шло хорошо, отношения с мужем ухудшались, поэтому в 1980 году пара развелась.

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Фото: instagram.com/allabpugacheva.fan

Фото: Кино-театр.ру



Фото: vk.com/allapugachevaforever

Евгений Болдин, 1985 – 1993 годы

Знакомство произошло так: Болдину поручили переманить Пугачёву из Москонцерта в Росконцерт. Евгений Борисович договорился с певицей о встрече, пообещал ей отличные условия сотрудничества и стал её концертным директором. Когда брак со Стефановичем распался, Примадонна предложила Болдину жить вместе, и мужчина согласился. Пара могла обойтись и без свадьбы, но возникли сложности с выездом за границу, поэтому было решено вступить в брак. Однако через год после этого интерес между супругами пропал. По словам Евгения Борисовича, Пугачёва часто была не в настроении и устраивала конфликты, но он терпел. В какой-то момент артистка поняла, что больше так продолжаться не может и подала на развод.

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Фото: Кино-театр.ру



Фото: Кино-театр.ру



Фото : instagram.com/allabpugacheva.fan

Филипп Киркоров, 1994 – 2005 годы

Как рассказывал Филипп Бедросович, он влюбился в Аллу Борисовну ещё в детстве. Когда спустя годы произошла первая встреча, Киркоров понял – это точно любовь. Он начал добиваться внимания Пугачёвой: дарил цветы и украшения, засыпал комплиментами, а затем сделал предложение руки и сердца, приехав на карете, запряжённой лошадьми. Тут уже Примадонна не устояла и согласилась. Долгое время у пары всё было хорошо и до сих пор неясно, что стало причиной разрыва. Киркоров говорил, что он может быть виновником: добившись внимания Пугачёвой, он увлёкся работой и мало проводил времени с женой. Как бы там ни было, даже после развода бывшие супруги остались хорошими друзьями.

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Фото: vk.com/allapugachevaforever



Фото: vk.com/allapugachevaforever



Фото : instagram.com/allabpugacheva.fan

Максим Галкин, 2011 год – настоящее время

Пятым избранником певицы стал Максим Галкин. Что интересно, познакомил их Киркоров. Шоумен привлёк внимание исполнительницы простотой в общении и отличным чувством юмора. Сначала у пары были рабочие отношения, но когда Алла Борисовна развелась с Филиппом Бедросовичем, отношения стали романтическими. В 2011 году Пугачёва и Галкин поженились, а в 2013 году у супругов родились двое детей. Между мужем и женой царит полное взаимопонимание, и они регулярно радуют поклонников семейными фотографиями.



Фото: instagram.com/allabpugacheva.fan



Фото : instagram.com/maxgalkinru



Фото : instagram.com/maxgalkinru

Кстати, ранее мы рассказывали о детях и внуках Аллы Пугачёвой.