В Воложине начал работать инфекционный госпиталь. Здесь лежат больные коронавирусом и те, у кого подозревают болезнь

Как рассказал главврач больницы Павел Гончар, корпус работает в штатном режиме, принимает пациентов Минской области. На данный момент все заболевшие стабильны, за всеми проводится медицинское наблюдение.





— Один из этажей корпуса отведен под реанимационное отделение, в котором 10 коек. В наличии имеется все необходимое оборудование для искусственной вентиляции легких. Комплекс укомплектован медперсоналом, пересмотрены графики для оптимизации режима работы и сокращения времени нахождения в очаге, — рассказал Павел Гончар.





Главврач добавил, что смена медперсонала, работающего в так называемой «грязной зоне», будет составлять не более трех часов.