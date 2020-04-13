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В Воложине начал работать инфекционный госпиталь. Здесь лежат больные коронавирусом и те, у кого подозревают болезнь

13.04.2020 13:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для лечения пациентов с подозрением на COVID-19 и с уже подтвержденным диагнозом в Воложинской ЦРБ отвели 80 койко-мест. В Воложинской центральной районной больнице один из корпусов перепрофилирован в инфекционный госпиталь, пишет МЛЫН.BY.

Как рассказал главврач больницы Павел Гончар, корпус работает в штатном режиме, принимает пациентов Минской области. На данный момент все заболевшие стабильны, за всеми проводится медицинское наблюдение.

— Один из этажей корпуса отведен под реанимационное отделение, в котором 10 коек. В наличии имеется все необходимое оборудование для искусственной вентиляции легких. Комплекс укомплектован медперсоналом, пересмотрены графики для оптимизации режима работы и сокращения времени нахождения в очаге, — рассказал Павел Гончар.

Главврач добавил, что смена медперсонала, работающего в так называемой «грязной зоне», будет составлять не более трех часов.
 
 
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Для лечения пациентов с подозрением на COVID-19 и с уже подтвержденным диагнозом в Воложинской ЦРБ отвели 80 койко-мест. В Воложинской центральной районной больнице...
 
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