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В чемпионате Беларуси по футболу проходят матчи четвертого тура

13.04.2020 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу проходят матчи четвертого тура. Накануне состоялись три игры. БАТЭ в гостях разгромил клуб «Минск» – 3:0. 

Уже в первом тайме борисовчане дважды поразили ворота хозяев. Сначала отличился Станислав Драгун, затем точный удар нанес Антон Сарока. После перерыва прямым ударом с углового Павел Нехайчик установил окончательный результат. Отметим, что счет в поединке мог быть еще более крупным, однако БАТЭ не использовал ряд стопроцентных голевых моментов. 

Вновь теряет очки солигорский «Шахтер», который на выезде не смог поразить ворота «Смолевичей». Итог встречи – ничья 0:0. А вот чемпион страны брестское «Динамо» одержал волевую победу над «Ислочью» – 3:1. Пропустив мяч на 39-й минуте после удара Дмитрия Комаровского, затем хозяева трижды огорчили голкипера гостей Егора Хаткевича. Еще до перерыва паритет восстановил Кики Габи, а во втором тайме Артем Милевский и реализовавший пенальти Павел Савицкий принесли победу «Динамо».

4-ый тур чемпионата страны завершится сегодня. Мозырская «Славия» дома сыграет с брестским «Рухом». Начало встречи в 17.30.

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Теги: Минск
 
 
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В чемпионате Беларуси по футболу проходят матчи четвертого тура. Накануне состоялись три игры. БАТЭ в гостях разгромил клуб «Минск» – 3:0.  Уже в первом тайме...
 
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