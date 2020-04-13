На машину американца села птица с прической Дональда Трампа

Источник материала: Tut.by

Довольно необычное видео снял мужчина из штата Флорида: на капот его автомобиля села цапля, которая, по его мнению, до боли напоминает президента США Дональда Трампа. Судя по всему, все дело в «прическе». Посмотрите сами: как думаете, есть сходство?