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Ганцевчан приглашают принять участие в фотоконкурсе

13.04.2020 14:22 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В рамках государственного профилактического проекта «Здоровый город (поселок)» с 1 апреля по 31 мая по Брестской области проходит конкурс на лучший фотоматериал «Взгляд на здоровый город (поселок)».

Ганцевчан приглашают принять участие в фотоконкурсе

В фотоконкурсе могут принять участие лица, достигшие 18-летнего возраста, -жители города (поселка) Брестской области, а также профессиональные фотографы и фотолюбители.

Конкурсные работы принимаются до 1 июня 2020 года

Ознакомиться с более подробной информацией о конкурсе и подать заявку можно здесь.

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В рамках государственного профилактического проекта «Здоровый город (поселок)» с 1 апреля по 31 мая по Брестской области проходит конкурс на
 
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