Житель Барановичей выпал с балкона на девятом этаже

Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах с балкона на девятом этаже выпал 53-летний мужчина и погиб, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.





Несчастный случай произошел ночью 11 апреля. Мужчина выпал из окна на балконе своей квартиры. Лежащим на земле возле многоэтажки его заметили соседи. Они позвонили в милицию и вызвали скорую помощь. От полученных травм пострадавший скончался на месте, прибывшие медики констатировали его смерть.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета по этому факту проводит проверку. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Назначена судебно-медицинская экспертиза.