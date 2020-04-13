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Житель Барановичей выпал с балкона на девятом этаже

13.04.2020 14:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах с балкона на девятом этаже выпал 53-летний мужчина и погиб, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Житель Барановичей выпал с балкона на девятом этаже

Несчастный случай произошел ночью 11 апреля. Мужчина выпал из окна на балконе своей квартиры. Лежащим на земле возле многоэтажки его заметили соседи. Они позвонили в милицию и вызвали скорую помощь. От полученных травм пострадавший скончался на месте, прибывшие медики констатировали его смерть.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета по этому факту проводит проверку. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
 
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  В Барановичах с балкона на девятом этаже выпал 53-летний мужчина и погиб, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области...
 
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