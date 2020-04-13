Лукашенко проверит производство защитных средств в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен вскоре посетить предприятия, где производят защитные средства. Об этом он заявил 13 апреля на совещании в Минске, сообщает БЕЛТА.

Он поручил главе Администрации Президента подготовить список предприятий, выпускающих средства защиты, а также тех компаний, которые могут заняться подобным производством.

Президент отметил, что маски и другие защитные средства нужно производить в Беларуси, чтобы снизить их стоимость.

Также Глава государства призвал граждан взвешенно подходить к использованию таких средств.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram