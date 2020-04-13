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Лукашенко проверит производство защитных средств в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен вскоре посетить предприятия, где производят защитные средства. Об этом он заявил 13 апреля на совещании в Минске,
Он поручил главе Администрации Президента подготовить список предприятий, выпускающих средства защиты, а также тех компаний, которые могут заняться подобным производством.
Президент отметил, что маски и другие защитные средства нужно производить в Беларуси, чтобы снизить их стоимость.
Также Глава государства призвал граждан взвешенно подходить к использованию таких средств.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен вскоре посетить предприятия, где производят защитные средства. Об этом он заявил 13 апреля на совещании в...
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